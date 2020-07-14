ثاني سوق نموذجي للماشية على الصعيد الوطني يرى النور بجهة الشرق

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افتتاح سوق نموذجي للماشية بعين بني مطهر بإقليم جرادة

ترأس الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي، الأحد بجماعة عين بني مطهر بإقليم جرادة، حفل افتتاح سوق نموذجي للماشية

وتم افتتاح هذا السوق الذي يعتبر ثاني سوق نموذجي للماشية على الصعيد الوطني بعد سوق أزرو والذي يستوفي التدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة في سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) في وجه مربي الماشية بحضور على الخصوص عامل إقليم جرادة مبروك ثابت ومنتخبين وشخصيات أخرى

ويضم هذا السوق الذي يمتد على مساحة إجمالية تناهز 54ر2 هكتار وأنجزت أشغال تهيئته في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والسلطات المحلية، على الخصوص 168 حظيرة مخصصة للأبقار والأغنام والماعز، بقدرة إجمالية تصل إلى 12 ألف رأس من الأغنام والماعز، ويمكنه استقطاب ما يزيد عن 1600 زائر

ومن شأن افتتاح هذا السوق النموذجي مع اقتراب عيد الأضحى الاستجابة لانتظارات مربي الماشية الذين تضرروا بشدة من جائحة فيروس كورونا وتمكينهم من تسويق ماشيتهم في أحسن الظروف

وأكد السيد صديقي بالمناسبة أن وزارة الفلاحة بتعاون مع وزارة الداخلية حرصت على افتتاح هذين السوقين النموذجيين في سياق جائحة كورونا من أجل ضمان استمرار نشاط تربية الماشية بالنظر إلى أهمية الكبيرة بالنسبة للكسابة ودورها في خلق فرص الشغل، بالإضافة إلى إسهامها في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي

وأضاف في تصريح للصحافة أنه تم وصف هذين السوقين بالنموذجيين على اعتبار أنهما سيمكنان من احترام المعايير الصحية والوقائية ويتميزان بجودة التجهيزات المعتمدة لتوفير شروط الراحة للكسابة وماشيتهم على حد سواء، معربا عن أمله في أن تعمم هذه التجربة على صعيد جهات وجماعات اخرى بالمملكة

وأوضح السيد صديقي أن هذه المبادرة تندرج في إطار التدابير المتخذة في إطار هذه الوضعية الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذا تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن تسويق وهيكلة أسواق الجملة والأسواق التقليدية يشكل أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية الطموحة

من جهته، أوضح رشيد بنعلي النائب الأول لرئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن هذا السوق النموذجي يتميز بقدرته الاستيعابية الكبيرة (ما بين 12 ألف و 15 ألف رأس من الماشية يوم السوق)، مسجلا في هذا السياق أن تربية الماشية نشاط مهم بإقليم جرادة الذي يتوفر على حوالي 524 ألف رأس من الأغنام والماعز

وأضاف أن هذا السوق سيشكل نموذجا لباقي أسواق الجهة من أجل وضع رهن إشارة مربي الماشية أماكن للبيع تستجيب لجميع المعايير الصحية والوقائية، مشيرا إلى أن السوق النموذجي المقبل للماشية سيفتتح ببرشيد أو تارودانت

ويتميز السوق الجديد بتوفره على منشآت تمكن من تطوير أسواق الماشية الأسبوعية إلى أسواق عصرية للماشية مجهزة وتضم تجهيزات من شأنها تثمين المؤهلات الجينية للماشية وخلق بورصة حقيقية للأسعار

وأوضحت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في بلاغ لها أنه تم ربط الأسواق النموذجية للماشية بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، كما أنها تتوفر على مراحيض ومسجد وممرات محددة ومرئية وحظائر على شكل مربعات ذات حواجز حديدية