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تعزيز التعاون المغربي الصيني لضمان مستوى السلامة والجودة للمنتجات الغذائية

في إطار التعاون المغربي الصيني، عقد مسؤولو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اجتماعا عن طريق تقنية التواصل عن بعد يوم 24 يوليوز 2020 مع مسؤولي الإدارة العامة للجمارك لجمهورية الصين الشعبية ؛ كما حضر الاجتماع ممثلو السفارة المغربية في بيكين

حيث تطرق جدول أعمال هذا الاجتماع اهم التدابير التي اتخذها كل من البلدان بخصوص المنتجات الغذائية في ظل الظروف الحالية المتعلقة بالجائحة؛ وقام الطرفان بعرض تفاصيل الجهود المبذولة لضمان مستوى السلامة والجودة لمنتجاتهم الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية والدولية كما اتفقا على تعزيز تعاونهما من خلال نظام تواصل فعال بين المؤسستين