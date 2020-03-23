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بلاغ صحفي

: تعبئة سلاسل الإنتاج الفلاحية (COVID19) فيروس كورونا

إن الكونفدرالية (كومادير) تطمئن المواطنين على استمرارية الإنتاج الفلاحي و تموين الأسواق.

و تحيي تعبئة الفلاحين و الفاعلين في القطاع الفلاحي و الصناعات الغذائية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

في إطار الوضع الحالي بإعلان حالة الطوارئ الصحية من طرف المملكة المغربية، فإن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والفيدراليات البيمهنية التسعة عشر المكونة لها تظل معبأة وتلعب دور التنشيط والمواكبة لمنهيي الفلاحة خصوصا في هذه الظروف التي يمر منها بلادنا وذلك من أجل توفير تموين عادي ومنتظم للأسواق بالمواد الفلاحية والغذائية.

إن الكونفدرالية (كومادير) تذكر بأن وضعية التموين الحالية لا تدعو للقلق حيث أن العرض من المواد الفلاحية والمنتوجات الغذائية المصنعة يفوق بكثير الطلب عليها، سواء في المدة الراهنة أو في المدة التالية.

كما تحيي الكونفدرالية والفيدراليات الفلاحية البيمهنية المكونة لها، انخراط الفلاحين ومربي الماشية والدواجن والفاعلين في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في كل سلاسل الإنتاج، في توفير الإنتاج والتموين المنتظم لأسواق المملكة بالمنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية.

وبهذه المناسبة توجه الكونفدرالية رسالة تقدير وامتنان خاصين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للدعم القوي والمواكبة لفائدة الفلاحين والفاعلين من طرف مصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها.

ونذكر الجميع و طبقا للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، بأن أسواق الجملة والمتاجر الكبرى والمتوسطة و محلات البيع بالتقسيط ستبقى مفتوحة وممونة بانتظام.

كما تدعو الكونفدرالية الفيدراليات البيمهنية الفلاحية اتخاد جميع التدابير اللازمة للوقاية والحفاظ على سلامة العاملات والعمال في الضيعات والوحدات الصناعية للتحويل والتصبير وذلك بالتطبيق الصارم للقواعد الصحية. و تدعو الشركات الفلاحية و شركات الصناعات الغذائية لجميع السلاسل الفلاحية لاتخاذ نفس الإجراءات ومواصلة نشاطها بصورة عادية.

إن الكونفدرالية تبقى رهن إشارة أعضائها وبتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وذلك لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية طلب الأسواق.

نحن جميعا متحدين من أجل افتصاد بلدنا والحفاظ على مناصب شغل عاملاتنا وعمالنا.