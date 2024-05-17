ترغب الجزائر في تصدير الطماطم الكرزية إلى الإتحاد الأوروبي

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تُعِد الجزائر الإستثمار في زراعة الطماطم الكرزية من أجل الدخول إلى الأسواق الأوروبية وذلك بدعم من المستثمرين المحليين و تدخل الجزائر سوق المنافسة على الطماطم الكرزية التي هيمنت عليها حتى الآن هولندا والمغرب وإسبانيا

بعد إكتساب الخبرة في السوق المحلية، قررت شركات جزائرية مثل مجموعة سواكري Souakri رفع تحدي التصدير إلى أوروبا. بوجود مشاريع فلاحية طموحة و يرى هؤلاء المستثمرون في السوق الأوروبية فرصة مربحة، لكن أيضًا توجد منافسة شرسة.

في الوقت الحاضر، لم يخاطر سوى عدد قليل من المستثمرين الجزائريين بالشروع في إنتاج الطماطم الكرزية على نطاق واسع، بما في ذلك مجموعة طهراوي Tahraoui ومجموعة سواكري Souakri، وفقًا لموقع AgriAlgerie.com. وقد أظهر هذا الأخير بمشروعه في منطقة المغير El Meghaier، طموحاته في هذا المجال بتخصيص مساحة 1,000 هكتار مخصصة لزراعة الطماطم الكرزية، استثمرت مجموعة سواكري ما يقرب من 750 مليون دولار لدخول أسواق الإتحاد الأوروبي وروسيا ودول الخليج، بهدف تحقيق رقم أعمال سنوي قدره 500 مليون دولار.

أما في أوروبا، فإن المنافسة شديدة، حيث لا يقتصر الأمر على المنتجين الأوروبيين فحسب، بل إن المنتجين الأتراك والمصريين والمغاربة قد رسخوا أقدامهم بالفعل في هذه الأسواق. وعلى الرغم من هذه العقبات، تظل مجموعة سواكري و غيرها من المنتجين الجزائريين واثقين من قدرتهم على غزو السوق الأوروبية.