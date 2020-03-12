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تربية الحيوانات: 211 مليون درهم لدعم تبن

قال وزير الزراعة المغربي إن المغرب سيطلق 211 مليون درهم للسماح للرعاة بالحصول على 120 ألف طن من الشعير لتغذية ماشيتهم

هذا المبلغ يجب أن يضاف إلى الـ 55 مليون التي ستستخدم لمساعدة مربي الماشية والمزارعين على مواصلة أنشطتهم في سياق الجفاف الشديد. وسيتم توزيع 55 مليون درهم من الشعير على المزارعين خلال الأيام القليلة القادمة. كما أطلقنا برنامجاً من 2،165،000 قنطار من الشعير وسيتبعه وقف قدره 11 مليون درهم من الشعير . قال عزيز أخنوش سيتم طرح المناقصات قريبا

ويؤثر الجفاف بشكل متزايد على الموسم الزراعي. انخفض حجم هطول الأمطار بنسبة %40 في هذه المرحلة من الموسم. في نفس الوقت ، بلغ معدل سد السدود %45 في 9 مارس. وهذا مقابل %59 في نفس الفترة من العام الماضي

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن ينخفض ​​إنتاج الحبوب بشكل كبير هذا الموسم لصالح البلدان الأوروبية. في الواقع ، زادت واردات المغرب من الحبوب من فرنسا وأوكرانيا بشكل ملحوظ. فقط للقمح الفرنسي ،حيث ارتفع إلى 420،000 طن في يناير