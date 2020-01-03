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La 12ème édition de la Journée Nationale de l'Œuf arrive très prochainement
La 12ème édition de la Journée Nationale de l'Œuf arrive très prochainement

تخليد الدورة الثانية عشرة لليوم الوطني للبيض بأزيلال

agrimaroc agrimaroc 03/01/2020 أخبار فلاحية وطنية, الدواجن, تربية المواشي, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 2 Vues

.تخليد الدورة الثانية عشرة لليوم الوطني للبيض بأزيلال

FISA تنظم الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك الدورة الثانية عشرة من اليوم الوطني للبيض تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب

تخليدا لليوم الوطني للبيض الذي يوافق 15 يناير من كل سنة، تنظم الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك الدورة الثانية عشرة من هذا اليوم، تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب وبتعاون مع الشركاء والفاعلين في القطاع وكذا السلطات الإقليمية لعمالة أزيلال، وذلك يوم السبت 18 يناير 2020 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الندوات بمعرض المنتوجات المجالية المحلية الذي سيقام بهذه المناسبة بساحة آيت عشور وسط مدينة أزيلال

و ستعرف هذه التظاهرة توقيع اتفاقية شراكة بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن  وجمعية محلية بخصوص التكوين في مجالات إنتاج الدواجن بمركز التكوين والبحث التطبيقي بعين جمعة وكذلك توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك  وجمعية محلية بخصوص تنظيم دوريات في كرة القدم لفائدة الجماعات الترابية التابعة لإقليم أزيلال

وتسعى الجمعية، من خلال هذه الأنشطة الاجتماعية والتضامنية والاقتصادية، إلى التعريف بالقيمة الغذائية العالية للبيضة المغربية، وتحسيس المستهلك، وخاصة الأطفال، بمزاياها الصحية وفوائدها الغذائية

 

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