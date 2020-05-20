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تتويج مزدوج لمجازر الدارالبيضاء: شهادة الجودة ISO 22000 و شهادة ISO 9001 نسخة 2015 للمرة الأولى

‏حظيت مجازر الدار البيضاء مجددا على شهادة الجودةISO 22000 نسخة 2018. كما حازت و لأول مرة على شهادة الجودةISO 9001 نسخة 2015، لتكون بذلك مجازر البيضاء أول مرفق اقتصادي عمومي حائز على تتويج مزدوج حول الجودة .

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و ذكر بلاغ شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات ” التي تشرف على تدبير هذا القطاع، بأن مجازر الدار البيضاء كانت قد حازت على شهادة الجودة ISO 2200 لأول مرة سنة 2017 لتحافظ عليها للسنة الثالثة على التوالي.

ويشهد هذا التتويج ، يضيف البلاغ ، “على انخراط الدار البيضاء للخدمات، في مسار متواصل لتجويد الخدمات من أجل ضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات والاستجابة لتطلعات المستهلك” ، مبرزا أنه يتم توفير اللحوم المنتجة داخل هذه المجازر المعتمدة وفق شروط دقيقة للنظافة والسلامة الصحية بفضل أنظمة التدقيق والمراقبة الآلية والحرص على التحسين المتواصل للأنظمة المعتمدة.

وأوضح أنه من خلال هذا التتويج المزدوج بشهادة الجودة، تستجيب مجازر الدار البيضاء لتطلعات المرتفقين وتحقق في نفس الآن شروط السلامة الصحية لفائدة المستهلك، حيث تحمل اللحوم الصادرة عن المجازر المعتمدة وجوبا ختم الاعتماد مصادق عليه والذي يشهد على الجودة وعلى السلامة الغذائية وفق معايير الجودة المتعارف عليها دوليا، مضيفا أن شهادة الجودة تتيح ،من جهة ثانية، للمرتفقين، من قصابة ومهنيي المجازر، فرصة تسويق منتجاتهم وطنيا ودوليا

ويأتي هذا التتويج ، حسب المصدر ذاته ، ليؤكد استجابة المجازر لمعايير السلامة والجودة وليعترف أيضا بمسار طويل من الانخراط لجميع العاملين بمجازر الدار البيضاء وتعبئتهم حول شروط جودة اللحوم والسلامة الغذائية كما تنص عليها المقتضيات الصادرة عن مختلف الأطراف المعنية

و أشار إلى أن شركة الدار البيضاء للخدمات قد وضعت أهدافا استراتيجية تستجيب لثلاثة رهانات أساسية تتمثل في توفير تجهيزات ومعدات وبنيات اشتغال عالية الجودة معترف بها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتمكين ساكنة جهة الدار البيضاء سطات من لحوم حمراء تستجيب لشروط السلامة الغذائية وكذا المساهمة في العرض على المستوى الوطني، ثم تقديم نموذج جيد عن المجازر المعتمدة والمساهمة في محاربة الذبيحة السرية

‏كما تبنت الدار البيضاء للخدمات توجها استراتيجيا يقضي بنهج الجودة في جميع مراحل سلسلة الذبح و الاعتماد على نظام تدبير مندمج، و بالتالي الاستجابة لمتطلعات جميع المتدخلين و إرضاء المستهلك في نهاية المطاف من خلال توفير لحوم حمراء وفق معايير شهادة ISO 9001 نسخة 2015 و ISO 2000نسخة 2018.

و بلغة الارقام تصل القدرة الإنتاجية لمجازر الدار البيضاء الى 000 45 طن في السنة من اللحوم؛ و تبلغ القدرة الاستيعابية للإسطبلات: 900 رأس من البقر و000 5 رأس من الغنم، علاوة على توفرها على سلسلتين لذبح الأبقار بنسبة 50 رأس/الساعة /للسلسلة الواحدة؛ و سلسلتين لذبح الأغنام بنسبة 300 رأس/الساعة /للسلسلة الواحدة؛ و نفقين لتجفيف وتنشيف اللحوم الحمراء قبل التخزين

‏كما تتوفر هذه المجازر على قاعات تخزين اللحوم بطاقة استيعابية 1400 سقيطة بقر و 5000 سقيطة غنم، ومجازر مؤهلة و مطابقة للمعايير تتوفر وعلى شهادة الاعتماد الصحي البيطري وشهادة المطابقةISO 22000 نسخة 2018 ؛ وقاعة تقطيع اللحوم الحمراء مجهزة وحاصلة على ثلاثة شواهد الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية ‏والغذائية و شهادة الجودة ISO 22000 و شهادة الجودة ISO 9001نسخة 2015.

و تم إحداث شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” سنة 2014، بمبادرة من الجماعات الترابية للدار البيضاء، وتتولى شركة الدار البيضاء للخدمات مهمة تدبير ومراكبة وتتبع وتقييم خدمات موجهة للمواطن محليا من خلال المشاريع الموكلة إليها

وتنتظم الشركة في وحدات عمل وتتولى على سبيل المثال إدارة وتدبير مجازر الدار البيضاء وسوق الجملة للفواكه والخضر وأيضا مشروع التحول الرقمي لمدينة الدار البيضاء والشرطة الإدارية الجماعية ووحدة التواصل