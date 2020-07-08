تتويج القرض الفلاحي للمغرب بجائزة “ستب أوارد 2019” بألمانيا

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“القرض الفلاحي للمغرب يحظى بتتويج “ستب أوارد 2019” من طرف البنك الألماني الرائد “كوميرزبنك

تُوِّج القرض الفلاحي للمغرب بجائزة “ستب أوارد 2019” التي يمنحها البنك الألماني الرائد “كوميرزبنك”. وتكافئ هذه الجائزة جودة عمليات الأداء الدولية، سواء التجارية منها أو المالية، خلال سنة 2019

وتشكل هذه الجائزة، التي تعكس مدى التعاون الثنائي بين المؤسستين، تقديرا لخبرة القرض الفلاحي للمغرب في مجال معالجة عمليات الدفع النقدي وكذلك مهنية فرقه المكلفة بهذه المهام

وأضاف بلاغ صادر عن القرض الفلاحي، أن هذه الجائزة تأتي لترسخ من جديد مكانة القرض الفلاحي للمغرب كبنك تجاري شمولي رائد في قطاع الأعمال الفلاحية، يوفر مواكبة شاملة في مجال المعاملات الدولية لفائدة زبنائه العاملين في التصدير والاستيراد، وفق أرقى معايير الجودة، وذلك من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة وشبكة كثيفة من البنوك الأجانب الشريكةالرفيعة المستوى

و بفضل هذا التتويج الذي ينضاف للجائزتين السابقتين الممنوحتين له من طرف “كوميرز بنك” سنتي 2014 و2017 اعترافا بالعلاقة المتميزة على مستوى تمويل التجارة الخارجية، فإن القرض الفلاحي للمغرب يعزز اليوم موقعه كبنك ذو توجه دولي، يوفر خدمات ذات جودة مؤكدة وله علاقات شراكة راسخة مع بنوك دولية رائدة. يؤكد البلاغ

ويحتل “كوميرزبنك”، الذي يعتبر ثاني رسملة في البورصة الألمانية، مكانة رائدة في السوق الألماني في مجال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى. كما يساهم في تمويل أزيد من 30 في المائة من عمليات التجارة الدولية