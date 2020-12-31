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Utilisation des drones, quels apports et avantages pour les agriculteurs ?

تتحدان لدعم الإنتاج المكثف للبذور الوطنية SOWIT و صوييت AMMS الجمعية المغربية لمضاعفي البذور 

agrimaroc agrimaroc 31/12/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 16 Vues

الجمعية المغربية لمضاعفي البذور و صوييت تتحدان لدعم الإنتاج المكثف للبذورالوطنية بصفة مستدامة

قامت  الجمعية المغربية لمضاعفي البذور بالتعاون مع صوييت  لدعم الإنتاج المكثف للبذور الوطنية بصفة مستدامة

اللجوء إلى تقنيات  الزراعة الدقيقة شرط أساسي تتشبت به  الجمعية المغربية لمضاعفي البذور  بغرض تمكين شركات تكثير البذور من الحصول على التكنولوجيا الحديثة  وتحسين إنتاجها بصفة مستدامة

و بهدف إنتاج بذورذات جودة عالية وتثمين المدخلات الزراعية ، وقعت الجمعية المغربية لمضاعفي البذور، الخميس 24 دجنبر 2020 ، اتفاقية شراكة مع صوييت ، شركة مغربية متخصصة في التزويد بأنظمة دعم القرارات. هذه الأنظمة تمكن  من تحسين العمليات الزراعية مثل تسميد المحاصيل الحقلية أو الري ومراقبة الصحة النباتية لمحاصيل الاشجار  المثمرة

تعتزم  الجمعية المغربية لمضاعفي البذور و صوييت تفعيل جهودهما من خلال تزويد الفلاحين  بانظمة دعم القرارات التي تتماشى بشكل مستدام مع أوضاعهم. و ذلك ،بان صوييت تعتمد على أحدث التقنيات المتطورة كمعالجة الصورالمأخودة  بواسطة الطائرات بدون طيار و بواسطة الأقمار الاصطناعية و التتبع الدقيق للطقس على مستوى القطعة الفلاحية  الصغيرة

و كما تم توضيحه لدى الفلاحين الرواد ، ان تقنيات الزراعة الدقيقة تفتح بالفعل فرصًا لزيادة المحاصيل بشكل مستدام وتحسين دخل الفلاح. وبهذا الصدد ، تنوي الجمعية المغربية لمضاعفي البذور الترويج للحلول التكنولوجية صوييت  بين أعضائها وتعزيز تعميمها بين منتجي الحبوب

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