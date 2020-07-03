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تتبع سيرورة المشاريع الفلاحية بإقليم الصويرة

تعبأت السلطات الإقليمية بالصويرة قصد ضمان تتبع سير عدد من المشاريع الهيكلية في المجال الفلاحي، والتي توجد في طور الإنجاز بمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم

وهكذا، قام عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، مؤخرا، بزيارة بعض الجماعات الترابية، التابعة للإقليم، أهمها أكرض ومسكالة، والحنشان ثم أوناغة، وذلك من أجل تفقد بعض المشاريع المهيكلة للقطاع الفلاحي

وكان عامل الصويرة، مرفوقا خلال هذه الجولة، بكل من المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة، ورئيس قسم الشؤون القروية والبيئة والتنمية المستدامة، ومندوب الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إضافة إلى مديرية المياه والغابات، ومختلف رجال السلطة، والمنتخبين، وممثلي بعض الجمعيات والتعاونيات المستفيدة

وكانت أولى المحطات، جماعة أكرض، لتتبع سيرورة أشغال التجهيزات الهيدروفلاحية، للمحيط السقوي مولاي عبد الرحمان، والوقوف على الإنتاجية منها، والتي بلغت نسبة 40 في المئة، فيما بلغت تلك التي لازالت في طور الإنجاز 60 في المئة

وشملت المحطة الثانية جماعة مسكالة، حيث تفقد الوفد تعاونية “تيوت لإنتاج زيت الزيتون”، والتي حظيت سنة 2009 بعلامة الجودة كأول تعاونية وطنية وإفريقية، تحصل على تسمية المنشأ والجودة، حيث كانت الزيارة، مناسبة لتدارس إمكانية توسيع منطقة نفوذ هذا الترميز بغية زيادة المنتوج والتسويق

بعد ذلك، انتقل الوفد نحو جماعة الحنشان، لزيارة كل من “دار الأركان”، وتحديدا وحدات تثمين منتوج أركان، التي تهدف إلى تسهيل ولوج السوق، من خلال تجميع زيت الأركان المنتج من طرف تعاونيات الإقليم، ثم زيارة وحدات إنتاج الأعلاف من مخلفات الأركان، ذات الأهداف البيئية والإقتصادية، ثم زيارة مقر “دار النحال”، مشروع لتنمية سلسلة تربية النحل، وإنتاج العسل

وشملت آخر المحطات، جماعة أوناغة، حيث همت الزيارة، المشتل الغابوي، التابع لمديرية المياه والغابات، للوقوف على عملية إنتاج الشجيرات الغابوية، كالأركان والعرعار وغيرها

وبالمناسبة، قدم عامل إقليم الصويرة، ملاحظات وتوجيهات، تصب في آتجاه مخطط عمل، ووضع خارطة طريق لإنجاح إنجاز هذه المشاريع الفلاحية المهمة