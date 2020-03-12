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تارودانت: إنجي تدمج الطاقة الشمسية في الزراعة المروية

من أجل دعم استراتيجية المغرب الزراعية الجديدة ، “الجيل الأخضر 2020-2030” ، وقعت إنجي عقدًا مدته 10 سنوات لتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية تهدف إلى الطاقة مضخة ري من مزرعة الحمضيات في تارودانت

ستقوم فرق إنجي في المغرب بتركيب أول محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 71 كيلوواط. في الواقع ، سيتم استخدام هذا الأخير لضخ الري للقطاع الزراعي في مزرعة للحمضيات تبلغ مساحتها حوالي 30 هكتارًا تقع في منطقة تارودانت ؛ هذا معروف بإجهاده المائي

إن حل الضخ الشمسي هذا الذي نموله نيابة عن عملائنا هو مثال جديد لطموحنا في أن نصبح شريكهم القياسي في الطاقة المتجددة ، من خلال تطوير حلول مبتكرة والالتزام بأداء الطاقة على Engie Services Maroc المدى الطويل يقول فيليب ميكيل ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة

يعد هذا المشروع جزءًا من الاستراتيجية الجديدة المخصصة للتحول الصفري للكربون الذي نفذته إنجي في المغرب. بالإضافة إلى ذلك ، يتعلق الأمر بتجسيد رغبتها في دعم عملائها في أداء طاقتهم. قامت المجموعة مؤخرًا بدمج شركاتها الفرعية الثلاث المخصصة لخدمات الطاقة في كيان متكامل تمامًا. وهكذا ، تقدم إنجي لعملائها في المغرب ، عرضًا لانتقال الطاقة “كخدمة” وتدعمهم في مرحلة تحول صفر كربون