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بناء عشرة سدود في أفق 2050على مستوى الحوض المائي لسبو

يتوقع بناء عشرة سدود على مستوى الحوض المائي لسبو في أفق 2050، بطاقة تخزين إَضافية تناهز 2300 مليون متر مكعب

وأفاد بلاغ لوكالة الحوض المائي لسبو أن المنشآت المائية المبرمجة تروم تحسين تدبير المخزونات وتعبئة الموارد المائية من سطح الحوض

ويحتوي الحوض حاليا على 11 سدا بطاقة تخزين إجمالية تتجاوز 5800 مليون متر مكعب اضافة الى سد قيد الانجاز بطاقة 700 مليون متر مكعب، حسب ذات المصدر

ويعد تحسين العرض المائي عبر بناء السدود إحدى المحاور الرئيسة لمخطط التهيئة المندمجة للموارد المائية، الجاري تحيينه

ويهدف المخطط الى تطوير وتدبير الموارد المائية لحوض سبو بشكل عقلاني بغرض تلبية حاجيات مختلف المستعملين كما وكيفا في أفق تنمية سوسيو اقتصادية وبيئية منسجمة ومستدامة، وباتساق مع أهداف التخطيط الوطني

ويعد حوض سبو أحد أهم الأحواض المائية للمملكة بأنشطة فلاحية هامة تمتد على 8، 1 مليون هكتار، منها 357 ألف هكتار مسقية، فضلا عن صناعة غذائية تشمل أساسا زيت الزيتون (60 في المائة من الانتاج الوطني) والسكر 50 في المائة

ويغطي الحوض ساكنة من 2، 6 ملايين نسمة، زهاء نصفها ينتمي الى المجال الحضري موزعا على 84 مركزا حضريا، من أهمها فاس، مكناس، تازة، القنيطرة، الخميسات وسيدي قاسم