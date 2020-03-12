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بدون مطابقة المغرب ، تستبدل إسرائيل برتقالها بالتكنولوجيا
بدون مطابقة المغرب ، تستبدل إسرائيل برتقالها بالتكنولوجيا

لعدم مطابقة المغرب ، تستبدل إسرائيل برتقالها بالتكنولوجيا

Asma Redaction AgriMaroc 12/03/2020 أخبار فلاحية وطنية, الخضر و الفواكه, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 2 Vues

لعدم مطابقة المغرب ، تستبدل إسرائيل برتقالها بالتكنولوجيا

انخفضت صادرات الحمضيات من إسرائيل بنسبة %75  تقريبًا منذ الثمانينيات ، عندما صدرت الدولة حوالي 1.8 مليون طن من البرتقال سنويًا

وفقًا لمقال كتبه إيفان ليفينجستون من بلومبرج ، يشير هذا الرقم إلى أن إسرائيل قد تخلت عن جذورها الزراعية وأصبحت قوة تكنولوجية

والواقع أن التغيير في الاستراتيجية يعود إلى عدد من العوامل الاقتصادية. تعزيز العملة الوطنية ، الأمر الذي جعل المنتجات الإسرائيلية أقل قدرة على المنافسة ، وضعف إمدادات المياه في البلاد ، مما زاد من تكلفة المحاصيل ؛ وكذلك ارتفاع الأجور

واليوم ، يتقاضى العمال الزراعيون في إسرائيل حوالي 2200 دولار أمريكي. في الواقع ، يكلف العمل في إسرائيل 10 مرات أكثر من دول مثل مصر وتركيا والمغرب. إن عملهم ومياههم رخيصة للغاية وعملتهم أفضل للمصدرين . قال نيتسان روتمان من وزارة الزراعة الإسرائيلية ، المسؤولة عن الإشراف على زراعة الحمضيات: لا يمكننا منافستهم

ونتيجة لذلك ، لا تمثل المنتجات الزراعية  سوى %2 من إجمالي صادرات إسرائيل. تستخدم السهول والتلال بالقرب من تل أبيب لبناء مراكز التسوق والمباني السكنية والمكاتب للصفوف المتزايدة من مصممي البرمجيات والباحثين الصيدلانيين. الأرض في وسط إسرائيل باهظة الثمن لدرجة أن معظم البساتين دمرت

اليوم ، %1 فقط من المواطنين الإسرائيليين يكسبون عيشهم من الزراعة ، ارتفاعًا من %18 فيعام 1958. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت القوى العاملة في مجال التكنولوجيا من صفر إلى %10 تقريبًا خلال من نفس الفترة

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