انعقاد أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية برسم سنة 2024

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حصيلة الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2023

حصيلة الإنجازات التقنية والمالية للسنة الجارية

2024 ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الخميس 13 يونيو 2024 بمقر وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية برسم سنة 2024 .

حضر الاجتماع رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق وممثلين عن ولاية جهة الشرق و أقاليم بركان والناظور وتاوريرت وممثل مجلس جهة الشرق ورئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت وممثلة المجلس الإقليمي لبركان وممثل المجلس الإقليمي للناظور وباقي أعضاء المجلس الإداري.

خصصت أشغال المجلس لتقديم أساسا لحصيلة منجزات المكتب التقنية والمالية وكذا تقرير الافتحاص المالي لسنة 2023 بالإضافة إلى نبذة عن نتائج الموسم الفلاحي الحالي. تميز الموسم الفلاحي 2022-2023 بعجز في التساقطات المطرية بلغ 50% مقارنة بمعدل آخر 31 موسما مصحوبا بنقص حاد في الواردات المائية على سدود المركب المائي. كما تم استعراض المشاريع الكبرى التي قام السيد الوزير بإعطاء انطلاقتها بجهة الشرق و نذكر منها: تدشين المجزرة العصرية ببركان و مشروع فصل نظام التزويد بالماء الصالح للشرب عن قناة الري الرئيسية بالضفة اليسرى ومحطة الضخ على نفس القناة لتقوية تزويد مدن زايو والناظور بماء الشروب و البرنامج الوطني للحد من تأثير عجز التساقطات المطرية والظرفية الاقتصادية وإعطاء انطلاقة أشغال بناء محطة التحويل وقناة الدفع في إطار تحديث وعصرنة قطاعات الري بالكارت و مشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بجهة الشرق (PADERMO) و تنظيم يوم 12 فبراير2024 لقاء تحسيسي وتواصلي بالناظور حول تامين مياه الري بدائرة ملوية عبر مشروع تحلية مياه البحر وبخصوص حصيلة الإنجازات برسم سنة 2023 فقد تم تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث تمكن المكتب من تنفيذ الميزانية، حيث تمكن المكتب الجهوي من تحقيق 99٪ كنسبة الالتزام و 66٪ كنسبة الأداء فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الاستثمار، ونسبة 96٪ كنسبة الالتزام و88٪ كنسبة الأداء فيما يخص ميزانية التسيير. تمحورت حصيلة السنة 2023 أساسا حول تقدم إنجاز أهم المشاريع المندرجة في إطار المخطط الفلاحي الجهوي « الجيل الأخضر » وبرنامج التزويد بماء الشرب والسقي 2020-2027 بمنطقة نفود المكتب الجهوي.

فيما يخص العنصر البشري, فقد تم التطرق أساسا إلى: – تأمين 39.683 هكتار برسم الموسم الفلاحي 22-23 أي بنسبة 59 في المائة من الهدف المسطر في أفق 2030؛ – تسجيل 28.939 فلاحا في لوائح التغطية الصحية والتي تم التحقق منها من قبل مديرية الإستراتيجية و الإحصاء و ذلك إلى غاية 31/12/2024؛ – تعبئة وتثمين 632 هكتار من أراضي الجموع ما يمثل 5,9 في المائة من الهدف المسطر في أفق 2030؛ – اختيار 20 مشروعا مؤهلا للتمويل البنكي من طرف اللجنة الجهوية لريادة الأعمال الشبابية CREJA – إنشاء 35 تعاونية جديدة خلال 2020-؛2030؛ – انطلاق 3 مشاريع جديدة لتجميع الحوامض والخروب؛ – إعداد و إنجاز مشاريع جديدة للفلاحة التضامنية لغراسة الزيتون و اللوز و التين و الصبار.

أما فيما يتعلق بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية فقد تم التركيز على: – بلغت المساحة الإجمالية التي تم تصنيفها بيولوجية خلال 2023 ما يعدل 570 هكتار – تحسين قنوات توزيع المنتوجات؛ – تحديث و استصلاح الأسواق وفق المعايير الصحية و الوقائية عبر تحسين جودة التجهيزات و ظروف الولوج إليها؛ – افتتاح مجزرة عصرية ببركان تستجيب للمعايير الصحية والجودة ONSSA وISO9001 ؛ – تأهيل البنيات الهيدروفلاحية بدائرة الري الكبير بغلاف مالي إجمالي بلغ 67,62 مليون درهم برسم سنة 2023؛ – صيانة البنيات الهيدروفلاحية بدائرة الري الكبير بغلاف مالي قدر ب 56,59 مليون درهم؛ – التحويل الفردي ل 3.571 هكتار تم تجهيزها خلال فترة 2020-2023 ما يمثل 59% من المساحة المزمع تحويلها في أفق 2030 (6.000 هكتار) ول 944 هكتار في إطار التحويل الجماعي خلال نفس الفترة ما يمثل 6٪ من المساحة المزمع تحويلها في أفق 2030 (15.100 هكتار) في إطار مخطط الجيل الأخضر؛ – استصلاح وتجهيز دوائر الري الصغير والمتوسط بغلاف مالي يقدر ب 9,04 مليون درهم؛ – اعتماد زراعات مقاومة للجفاف خاصة الخروب وأصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية و الكينوا – تهيئة نقط الماء باستثمار إجمالي يقدر ب 6,16 مليون درهم كما تعززت هذه العملية بمنح المكتب 15,7 مليون درهم في إطار الإعتمادات المفوضة بالنسبة لبرنامج التزويد بماء الشرب و السقي 2020-2027, فيتمحور أساسا حول محاور خلق نقط الماء المخصصة لتوريد الماشية و تنمية مدارات السقي الصغيرة و المتوسطة خلال الفترة ما بين 2020 و 2023 و التحويل الجماعي لنظام الري بالتنقيط و التحويل الفردي إلى الري بالتنقيط خلال نفس الفترة و التجهيز الهيدروفلاحي و تحديث و إعادة تأهيل أنظمة إمداد الماء لأغراض متعددة. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار البرنامج الجهوي للحد من تأثير عجز التساقطات المطرية والظرفية الاقتصادية فقد استفاد مربوا الماشية بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي خلال سنة 2023 من توزيع 147.218 قنطار من الشعير المدعم و22.445 قنطار من الأعلاف المركبة و24.854 قنطار من الأسمدة الأزوتية.

نوه أعضاء المجلس الإداري بالعمل الجاد والناجع الذي يقوم به المكتب الجهوي للمساهمة في التنمية الفلاحية بمنطقة نفوذه. كما أكدوا على ضرورة دعم المكتب بالموارد اللازمة حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه خدمة للقطاع الفلاحي بجهة الشرق وإنجاز المشاريع المستقبلية المندرجة ضمن المخطط الجهوي للاستراتيجية الفلاحية الجديدة « الجيل الأخضر » 2020-2030. وفي كلمته الختامية لأشغال المجلس، هنأ السيد الوزير إدارة المكتب الجهوي وأطرها على النتائج والمؤشرات المحققة، مشيدا بنظام الحكامة المتبع ومؤكدا على ضرورة مواصلة الانخراط وتعبئة كل الطاقات من أجل إنجاح تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على صعيد جهة الشرق.