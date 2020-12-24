الموسم الفلاحي 2020-2021 : تسطير أهداف طموحة بالجهة الشرقية

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الموسم الفلاحي 2020-2021 : تسطير أهداف طموحة بجهة الشرق

عرفت جهة الشرق خلال الأيام القليلة الأخيرة تساقطات مطرية لا بأس بها و تهاطل ثلوج ببعض الأقاليم خاصة مرتفعات إقليم جرادة, أعادت الأمل إلى النفوس و ساهمت في تعبئة و رفع همة الفلاحين. هؤلاء باشروا عمليات خدمة الأرض و أقبلوا على مختلف نقاط البيع الموضوعة رهن إشارتهم على مستوى الجهة لاقتناء البذور المختارة و الأسمدة الضرورية لزراعة أراضيهم حتى تستفيد من هذه التساقطات

تفاوتت أهمية هذه التساقطات حسب الأقاليم حيث عرف إقليمي بركان و الناضور أعلى معدل تساقطات مطرية و التي بلغت 64 ملم كمعدل تراكمي. على مستوى المراعي التى تمثل 72٪ من المساحة الإجمالية لجهة الشرق, عرف إقليم فكيك تساقطات مطرية لا بأس بها سيكون لها التي الأثر الإيجابي في تحسين جودة المراعي في الأيام المقبلة. جهويا, بلغ معدل التساقطات التراكمي 53,5 ملم و ذلك إلى غاية 18/12/2020 و هو ما يمثل تراجعا بنسبة 40% مقارنة مع موسم عادي في نفس التاريخ. و من جانب آخر سجلت نسبة الملأ بالمركب المائي لملوية تراجعا بنسبة 28 % مقارنة مع نفس الفترة من الموسم المنصرم

و تأهبا لأمطار الخير, و بالرغم من صعوبة الظروف المناخية لهذا الموسم, اتخذت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق مع مختلف مصالح وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات ممثلة في المديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية و المديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و الشركة الوطنية لتسويق البذور و الغرفة الفلاحية حيث تم تعزيز سياسة القرب من خلال تقوية وعقلنة شبكة التوزيع التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وايضا تطوير الشبكة الخاصة و ذلك في إطار تعاقدي مع موزعين خواص، حيث تم وضع 71.558 قنطار من البذور المختارة رهن إشارة الفلاحين ,كما تم توفير 11.070 قنطار من الأسمدة على مستوى جهة الشرق. إلى غاية 21/12/2020, تم تسويق 17.050 قنطار من البذور المختارة و 1000 قنطار من الأسمدة

كذلك, قامت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق بتسطير برنامج طموح للمزروعات، حيث تمت برمجة ما يناهز 400 ألف هكتار من الحبوب ، و2300 هكتار من القطاني الخريفية ، و أكثر من 20 ألف هكتار من الزراعات الكلئية. فيما يتعلق بسلسلة الشمندر السكري، و نظرا للدور السوسيو اقتصادي الذي تلعبه هذه السلسلة على مستوى الجهة, فقد وضع المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية برنامجا جد طموحا هذه السنة حيث تمت برمجة 6025 هكتار هذه السنة. بالنسبة لبرنامج تكثير الحبوب، فقد تمت برمجت 2500 هكتار بالمدار السقوي لملوية

تقدم الموسم الفلاحي 2020-2021

فيما يخص تقدم الموسم الفلاحي إلى غاية 18/12/2020، فقد بلغت المساحة المحروثة 134.650 هكتار أي ما يمثل 33,6 % من المساحة المبرمجة لهذا الموسم. أيضا, بلغت مساحة المزروعات من الحبوب الخريفية ما يناهز 80.350 هكتار, مكونة من 15.144 هكتار من القمح الصلب و 22.811 هكتار من القمح اللين و 42395 هكتار من الشعير, تم إنجاز البرنامج بنسبة 20 %. أيضا, تم زرع 15.325 هكتار من الزراعات الكلئية، و 1170 هكتار من القطاني و أكثر من 3870 هكتار من الشمندر السكري. و على العموم توجد هذه الزراعات في حالة جيدة

بالنسبة للخضروات ، فقد تم تسطير برنامج يفوق 5550 هكتار حيث تم إنجاز منها 3830 هكتار أي بنسبة 69 %. يهدف هذا البرنامج إلى ضمان تزويد طبيعي للسوق المحلي وضمان التوازن بين العرض والطلب على هذه المنتجات على مستوى الجهة

بالنسبة للأشجار المثمرة خاصة الحوامض فقد بلغ الإنتاج هذا الموسم أكثر من 415.000 طن أي بزيادة تقدر ب 17% مقارنة مع الموسم الفارط، منها 183.000 طن من الفاكهة الصغيرة و 145.400 طن من البرتقال

كما بلغ إنتاج الزيتون هذا الموسم 208.000 طن هذه السنة, ليوجه 70% منه لاستخلاص زيت الزيتون و 30% للتصبير. جهة الشرق مجهزة بأكثر من 370 وحدة لاستخلاص زيت الزيتون منها 49 وحدة عصرية بسعة إجمالية تقدر ب 28.000 طن/ السنة, كما تتوفر الجهة على 30 وحدة لتصبير الزيتون بسعة إجمالية 53.000 طن/السنة متواجدة أساسا بإقليمي تاوريرت و جرسيف

التصدير

فيما يخص الكميات المصدرة من المنتجات الفلاحية, فقد تم تصدير 43737 طن من الحوامض و 2285 طن من الخضروات أي بزيادة تقدر ب 77% مقارنة مع الموسم الفارط, و 5957 طن من المنتجات الفلاحية المحولة و ذلك إلى غاية 16 دجنبر 2020