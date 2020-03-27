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الموسم الفلاحي 2019-2020: إطلاق الإجراءات المتعلقة بتعويض الفلاحين بالمناطق المتضررة

Mehdi AgriMaroc 27/03/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 3 Vues

بلاغ صحفي

الموسم الفلاحي 2019-2020:

إطلاق الإجراءات المتعلقة بتعويض الفلاحين بالمناطق المتضررة

  • الخبرات الميدانية قيد الإنجاز ويتم اتخاذ التدابير الخاصة بتعويض الفلاحين في المناطق غير المواتية والمتوسطة 

يتسم الموسم الفلاحي 2019-2020 بسياق مناخي يشهد ضعفا في التساقطات المطرية، مما كان له أثر على بعض الزراعات، وخاصة الحبوب في المناطق غير المواتية.

واعتبارا لهذه الوضعية، أطلقت مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتعاضدية الفلاحية المغربية (مامدا) منذ بداية شهر مارس، الخبرات اللازمة لتحديد الأضرار في المناطق غير المواتية والمتوسطة.

وبناء على التقارير التقنية والمادية، الجاري إنجازها والمكملة بصور الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، سيتم اتخاذ جميع التدابير لتعويض الفلاحين في هذه المناطق في أقرب الآجال.

وفيما يخص المناطق المواتية، ستستمر الخبرات التقنية الميدانية وفقًا لتخطيط يأخذ بعين الاعتبار الحالة النباتية للزراعات بمختلف الجهات، وبصفة خاصة التساقطات المطرية الأخيرة.

ويعتبر التأمين متعدد المخاطر ثمرة للشراكة بين التعاضدية الفلاحية المغربية (مامدا) ووزارة الفلاحة والصيد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويغطي خلال الموسم الفلاحي الحالي، مساحة تقدر بمليون هكتار، وبرأسمال مؤمن يقدر ب 1,1 مليار درهم.

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