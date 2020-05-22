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الموافقة على سفر عمال موسميين مغاربة لإنقاذ المحاصيل بإيطاليا

أفادت ‏وسائل إعلام إيطالية أن العمال الموسميين المغاربة بدؤوا يتوافدون على البلاد من أجل العمل في حقولها، و ذلك في إطار رحلات جوية خاصة تم تنظيمها بتنسيق مع السلطات المغربية.

وحسب ما كشفت عنه المصادر الإيطالية، فالمغرب وافق على سفر 248 مغربيا للعمل بالحقول الإيطالية، وسيتم نقلهم عبر رحليتين جويتين، الرحلة الأولى ستقلع يوم الخميس 21 ماي والثانية الجمعة22 ماي من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. و ذلك للعمل خلال الفترة القادمة الممتدة إلى غاية منتصف نونبر

‏وأضافت الوسائل الاخبارية أنه سيتم نقل العمال المغاربة من مطار بيسكار الإيطالي إلى أحد الإقامات حيث سيتم إخضاعهم لحجر صحي لمدة

14 يوما قبل بدء العمل، وذلك للتأكد من عدم إصاباتهم بفيروس كورونا.

والمعلوم أن عددا من أصحاب الحقول الإيطالية قد وجهوا شكايات لسلطات بلدهم بسبب قلة اليد العاملة خلال أزمة كورونا والتي تسببت في تلف المحاصيل الزراعية.