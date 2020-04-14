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Cette initiative (TARKIM) rentre dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green »

المنظمة الوطنية لترقيم وتتبع مسار الماشية ” ترقيم” ترى النور

Mehdi AgriMaroc 14/04/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 16 Vues

بلاغ صحفي

المنظمة الوطنية لترقيم وتتبع مسار الماشية ” ترقيم” ترى النور

بهدف ترقيم وتتبع مسار ماشية الابقار والاغنام والماعز ببلادنا في كل مراحل حياتها وأثناء تنقلاتها، انعقد الجمع العام التأسيسي للمنظمة المسماة ” ترقيم” يوم الخميس 09 أبريل 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال وذلك عبر التواصل عن بعد بواسطة تقنية الفيديو تحت رئاسة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وبحضور مسؤولي الإدارات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ومهنيي سلسلتي الحليب واللحوم الحمراء.

وقد شكل هذا الجمع العام التأسيسي فرصة للمصادقة بالإجماع على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء المكتب المسير للمنظمة الوطنية لترقيم وتتبع مسار الماشية ” ترقيم” تحت رئاسة السيد محمد كريمن.

وتعد هذه الخطوة، رافعة جديدة في إطار استراتيجية «الجيل الاخضر” لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني لقطاعي الحليب واللحوم الحمراء لما لها من انعكاسات ايجابية على تكثيف المراقبة التقنية والصحية للقطيع بهدف تحسين جودة المنتوجات وبالتالي طمأنة المستهلك المغربي.

نسأل العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

 

رئيس المنظمة الوطنية لترقيم وتتبع مسار الماشية

 

السيد كريمن محمد

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