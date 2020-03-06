Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية وطنية / المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يطرح مناقصة بقيمة 215،600 طن منالشعيرالمدعوم
المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يطرح مناقصة بقيمة 215،600 طن منالشعيرالمدعوم
المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يطرح مناقصة بقيمة 215،600 طن من الشعيرالمدعوم

المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يطرح مناقصة بقيمة 215،600 طن منالشعيرالمدعوم

Asma Redaction AgriMaroc 06/03/2020 أخبار فلاحية وطنية, الحبوب, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يطرح مناقصة بقيمة 215،600 طن منالشعيرالمدعوم

سينظم المكتب الوطني للحبوب والبقوليات بين 12 آذار / مارس دعوة لتقديم عطاءات للشعير المدعومة

أعلنت ONICL عن فتح العطاءات المتعلقة بالعروض التفاضلية للأسعار مقارنة بالسعر الثابت البالغ 200 درهم / للكيلتر ، لتزويد مراكز الترحيل في الشعير المدعوم بكمية قدرها 2،165،000 قنطار أو 216،500 طن

يحكمها أحكام المواصفات الخاصة CPS / DC / 01/2020 ولوائح المشاورة

RC / DC / 01/2020 ، هذه الدعوة لتقديم عطاءات من 2،165،000 قنطار من الشعير مفتوحة للمشغلين الذين يمارسون مهنة تجارة الحبوب والبقول التي أودعت لدى ONICL ، ضد الاستلام ، إعلان وجود وهذا ، وفقا لأحكام المادة 11 من القانون 12-94 المتعلقة ONICL و تنظيم سوق الحبوب والبقول.

نتيجة لذلك ، يجب على صاحب التسجيل ضمان تزويد مراكز الترحيل بالشروط المنصوص عليها. لا يجوز أن يتجاوز الموعد النهائي لتنفيذ العملية ، وهو موضوع مناقصة الشعير المدعومة ، تسعين (90) يومًا وسيصبح ساريًا من يوم العمل الأول التالي لتاريخ البدء المشار إليه في أمر الخدمة لكل مركز ترحيل

Tags

Regardez aussi

  درعة تافيلالت: زيارة للمتدربين من المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات

  درعة تافيلالت: زيارة للمتدربين من المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات

  درعة تافيلالت: زيارة للمتدربين من المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات تحت إشراف …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Newsletter
Powered by AgriSolutions
AgriMaroc.ma © Copyright 2020, Tous droits réservés.
MENU