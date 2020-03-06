المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يطرح مناقصة بقيمة 215،600 طن من الشعيرالمدعوم

Partager

tweet



المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يطرح مناقصة بقيمة 215،600 طن من الشعير المدعوم

سينظم المكتب الوطني للحبوب والبقوليات بين 12 آذار / مارس دعوة لتقديم عطاءات للشعير المدعومة

أعلنت ONICL عن فتح العطاءات المتعلقة بالعروض التفاضلية للأسعار مقارنة بالسعر الثابت البالغ 200 درهم / للكيلتر ، لتزويد مراكز الترحيل في الشعير المدعوم بكمية قدرها 2،165،000 قنطار أو 216،500 طن

يحكمها أحكام المواصفات الخاصة CPS / DC / 01/2020 ولوائح المشاورة

RC / DC / 01/2020 ، هذه الدعوة لتقديم عطاءات من 2،165،000 قنطار من الشعير مفتوحة للمشغلين الذين يمارسون مهنة تجارة الحبوب والبقول التي أودعت لدى ONICL ، ضد الاستلام ، إعلان وجود وهذا ، وفقا لأحكام المادة 11 من القانون 12-94 المتعلقة ONICL و تنظيم سوق الحبوب والبقول.

نتيجة لذلك ، يجب على صاحب التسجيل ضمان تزويد مراكز الترحيل بالشروط المنصوص عليها. لا يجوز أن يتجاوز الموعد النهائي لتنفيذ العملية ، وهو موضوع مناقصة الشعير المدعومة ، تسعين (90) يومًا وسيصبح ساريًا من يوم العمل الأول التالي لتاريخ البدء المشار إليه في أمر الخدمة لكل مركز ترحيل