المكتب الشريف للفوسفاط يعتزم فتح مصنعين جديدين للأسمدة في كل من غانا و نيجيريا

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المكتب الشريف للفوسفاط يعتزم فتح مصنعين جديدين للأسمدة في كل من غانا و نيجيريا

يعتزم المكتب الشريف للفوسفاط فتح مصنعين جديدين في كل من غانا ونيجيريا، سيكونان جاهزان للدخول إلى حيز الخدمة في سنة 2024

وفقا لما صرحت به وكالة الأنباء العالمية “رويترز”، فإن المصنع الأول في غانا سيكون مخصصا لصناعة الأسمدة، فيما المصنع الثاني في نيجيريا سيكون مخصصا لصناعة الأمونيا التي تُستعمل في التخصيب، وكلا المصنعين سيعملان على رفع الطاقة الانتاجية للمجموعة بمليوني طن إضافيين

و يدخل هذان المصنعان ضمن السياسة الاستثمارية التوسعية في القارة الافريقية التي تنهجها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و التي تسعى لتوفير الأسمدة بكمية و جودة عاليتين لدعم فلاحة مستدامة و النهوض بها على نطاق واسع

و جدير بالذكر أن هذين المصنعين الجديدين ينضافان إلى مصنع الأسمدة الذي ينجزه المكتب الشريف للفوسفاط في أثيوبيا و الذي سيكون جاهزا للعمل في سنة 2023 أو في 2024، بقدرة انتاجية تصل إلى 2,5 مليون طن سنويا من الأسمدة، وسيكون موجها للأسواق المحلية وأسواق التصدير

ويحافظ المغرب على مكانته العالمية في إنتاج و تصدير الفوسفاط ، حيث يُصدر أزيد من 70 بالمائة مما يحتاجه العالم ككل من مادة الفوسفاط، وتتنوع استعمالات هذه المادة، غير أن انتاج الأسمدة منها لتخصيب وزيادة المنتوج الفلاحي تبقى من أبرز إنتاجات الفوسفاط