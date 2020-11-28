المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب: إنجازات تبعث على الارتياح لميزانية 2020 رغم جائحة كورونا

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إنجازات تبعث على الارتياح لميزانية 2020 رغم جائحة كورونا وبرنامج عمل واعد برسم سنة 2021

بتاريخ 24 نونبر2020 عقد مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تحت رئاسة السيد محمد صديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة) نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رئيس المجلس، اجتماع دورة الأسدس الثاني لسنة 2020 ، عبر تقنية التواصل عن بعد إثر استمرار حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها السلطات الحكومية بسبب استمرار جائحة كوفيد-19، وذلك في سياق تطبعه أجرأة الاستراتيجية الفلاحية الجديدة :الجيل الأخضر 2020-2030

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثلو المديريات المركزية، قدم السيد عزيز بلوطي مدير المكتب الإنجازات المالية للمؤسسة برسم سنة 2020 وكذا برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2021

:رغم الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، حقق المكتب إنجازات هامة مع احترام الإجراءات الصحية التي تم اتخاذها. وتهم مؤشرات الإنجاز خاصة ما يلي

ب 99% كنسبة الالتزام المتعلقة بإنجاز ميزانية الاستثمار إلى غاية 20 نونبر 2020 ويرتقب أن تصل هذه النسبة إلى %100-

الانخفاض الهام للاعتمادات المنقولة: 64 مليون درهم خلال سنة 2019 مقابل 104 مليون درهم سنة 2018 مع توقعات 54 مليون درهم عند نهاية 2020-

(مع تسجيل تقلص ب 52% مقارنة مع سنة 2018)

الإنجازات الهامة على مستوى تحصيل ديون ماء السقي للمكتب بنسبة تحصيل 78 % (وضعية 20 نونبر 2020) مع توقع بلوغ نسبة 80 % في أواخر السنة-

الالتزام القوي للمكتب في أوراش تحسين الحكامة من خلال تتبع تنفيذ مخطط لتدبير المخاطر وإنجاز دراسة متعلقة بالتحول الرقمي للنظام المعلوماتي للمؤسسة-

(طبقا لتوجهات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات)

يهم برنامج عمل المكتب برسم سنة 2021 تنزيل مشاريع الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على المستوى الجهوي وخصوصا توسيع المساحات المسقية وتحسين خدمة ماء السقي والبرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي وتأهيل التجهيزات الهيدروفلاحية وتسوية المرزات وصيانة وإحداث المسالك الفلاحية وتمليك أراضي الجموع ومشاريع الفلاحة التضامنية وكذا عمليات الدعم وتحسين حكامة المؤسسة

وخلال هذا الاجتماع هنأ أعضاء المجلس بالإجماع السيد مدير المكتب وكذا فريقه على مجهوداتهم والتزامهم المتواصل لأجل إشعاع المؤسسة رغم الظروف الصعبة إثر جائحة كورونا

وعلاقة ببرنامج عمل المكتب برسم سنة 2021 والذي حظي باهتمام خاص من طرف الحضور، التمس أعضاء المجلس الوصاية التقنية والمالية للمكتب لمواصلة الدعم المالي لأجل إنجاز المشاريع المبرمجة