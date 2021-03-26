المغرب يشارك في معرض قطر الزراعي الدولي الثامن

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قطر: المغرب يشارك في معرض الدوحة الزراعي الثامن بقطر

افتتحت يوم الأربعاء 24 مارس بالدوحة، النسخة الثامنة من معرض قطر الزراعي الدولي ، تحت شعار “أغريتك 2021″،بمشاركة المغرب إلى جانب 34 دولة من مختلف أنحاء العالم وسيستمر هذا الحدث إلى غاية 27 من الشهر نفسه

ومع أن ظروف تنظيم هذا الحدث الزراعي كانت استثنائية هذه السنة ، فقد استطاع الجناح المغربي جذب عدد من المهنيين من قطر والدول المشاركة، حسب ما كشفته وكالة المغرب العربي للأنباء. وفاءً لتوجهه، يقدم المغرب في المعرض منتجات نموذجية ومتنوعة بما في ذلك الحوامض والخضروات والفواكه العضوية وكذلك الزيتون والمنتجات الحليبية والمصبرات، فضلاً عن الأسماك ومنتجات متنوعة من الثروات البحرية، و كذا منتجات النحل …إلخ

وبحسب محمد ستري، سفير المملكة في قطر، فإن مشاركة المغرب في هذا المعرض الزراعي تعكس “النجاح الذي حققته المملكة في القطاع الزراعي بشكل عام، والذي راكمت فيه خبرة رائدة ومتميزة بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، سواء كان مرتبطا بمخطط المغرب الأخضر أو إستراتيجية الجيل الأخضر”