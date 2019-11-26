المغرب يشارك في النسخة الخامسة من المعرض الدولي للفلاحة والثروة الحيوانية في أبيدجان

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يشارك المغرب بجناح يمتد على مساحة 180 متر مربع، وبحضور 15 شركة مغربية

شارك السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجمعة 22 نونبر 2019 في النسخة الخامسة من المعرض الدولي للفلاحة والثروة الحيوانية في أبيدجان تحت عنوان “الفلاحة الذكية والابتكارات التكنولوجية: أية آفاق للفلاحة الإفريقية؟ “، مرفوقا بسفير المملكة المغربية في الكوت ديفوار السيد عبد المالك الكتاني ووفد من مسؤولي الوزارة وممثلين عن التنظيمات المهنية

تعد هذه المشاركة، الثالثة للمغرب في هذا المعرض. فمنذ سنة 2015، شارك المغرب بصفة منتظمة في نسخ هذا المعرض النصف سنوي، بهدف تبادل الخبرات وتنمية فرص التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الفلاحي بالقارة الإفريقية

بجناح يمتد على مساحة 180 متر مربع، يشارك المغرب بـ15 شركة مغربية فاعلة في قطاع الصناعات الغذائية والفواكه والخضر الطازجة، والمنتجات المحلية والمنتجات البحرية

التعاون بين المغرب والكوت ديفوار

للتذكير، تعد الكوت ديفوار فاعلا نشيطا في التعاون جنوب-جنوب، وشريكًا متميزًا للمغرب في مجالات الفلاحة والصيد البحري

ففي سنة 2014، وقّع المغرب والكوت ديفوار اتفاقية تعاون فلاحي لتطوير سلاسل الإنتاج والتكوين والبحث الزراعي والتحويل والتوزيع والتهيئة الهيدروفلاحية والمكننة والتمويل. سنة 2015، تم التوقيع على اتفاقية أخرى لإنشاء منصة لوجستية لتسويق الفواكه والخضر في أبيدجان، كجزء من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك باستثمار يقدر ب 290 مليون درهم. إضافة إلى بروتوكول اتفاق شراكة تم توقيعه سنة 2016 بين وكالة التنمية الفلاحية والوكالة الوطنية لدعم التنمية القروية في الكوت ديفوار

المعرض الدولي للفلاحة والثروة الحيوانية باختصار

المعرض الدولي للفلاحة والثروة الحيوانية هو تظاهرة مرجعية في إفريقيا جنوب الصحراء، يهدف إلى تثمين وإنعاش وتطوير ثروات القطاع الفلاحي والثروة الحيوانية والسمكية في القارة. خلال هذه النسخة، التي تحل فيها فرنسا كضيف شرف، سيستقبل المعرض الدولي للفلاحة والثروة الحيوانية أكثر من 800 عارض على مساحة 18000 متر مربع وأكثر من 300000 زائر من 30 دولة