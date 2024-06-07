المغرب يرفع من صادرات الفلفل إلى الإتحاد الأوروبي بنسبة %48

Partager

tweet



وصل ما يقرب من نصف كمية الفلفل المباع في الإتحاد الأوروبي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 من إسبانيا. هذه المعلومات، مأخوذة من تقرير Hortoinfo استنادًا إلى بيانات من الخدمة الإحصائية للإتحاد الأوروبي (ICEX-Eurostat).

على الرغم من أن إسبانيا لا تزال أكبر مورد للفلفل إلى أسواق الإتحاد الأوروبي، إلا أن مبيعاتها إنخفضت بشكل كبير. منذ عام 2019، إنخفضت مبيعات الفلفل الإسباني في الإتحاد الأوروبي بنسبة 46.33%. على الرغم من هذا الإنخفاض باعت إسبانيا 158.42 مليون كيلوغرام في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 47.6% من جميع الفلفل المباع في الإتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن هذا الحجم أقل بكثير من عام 2019، عندما وصلت المبيعات إلى 295.2 مليون كيلوغرام. في حين أن إسبانيا تخفض كمياتها، فإن المغرب وتركيا ترفعان من حصتهما في السوق. حيث صدّر المغرب 63.99 مليون كيلوغرام من الفلفل إلى الإتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2024، بزيادة 48.47% عن عام 2019. هذا الأداء يضع المغرب في المركز الثاني بنسبة 19.23% من السوق. وفي الوقت نفسه، سجلت تركيا نموًا أكثر إثارة للإعجاب. إرتفعت صادراتها إلى الإتحاد الأوروبي بنسبة 92.71% منذ عام 2019، لتصل إلى 38.04 مليون كيلو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وهذا يمثل 11.43% من إجمالي الفلفل المباع في الإتحاد الأوروبي. في المقابل، إنخفضت مبيعات الفلفل من ألمانيا وهولندا. باعت ألمانيا 19.16 مليون كيلوغرام في الربع الأول من عام 2024، بإنخفاض قدره 33.23% عن عام 2019. وشهدت هولندا انخفاضًا أكثر حيث انخفضت بنسبة 49.09%، من 30.05 مليون كيلو في عام 2019 إلى 15.3 مليون كيلو في عام 2024. اقرأ أيضًا: الفلفل المغربي يحظى بشعبية كبيرة في السوق الإسبانية. Les poivrons marocains très appréciés sur le marché espagnol على الرغم من انخفاض الأحجام، تمكنت إسبانيا من الحفاظ على القيمة العالية لصادراتها بفضل الزيادة في متوسط سعر الكيلو، من 1.56 يورو في عام 2019 إلى 2.14 يورو في عام 2024. ومرة أخرى وفقًا لـ Hortoinfo، بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات الإسبانية 339.63 مليون يورو للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وإن كانت بانخفاض 120.49 مليون يورو عن عام 2019. وباع المغرب فلفله بمتوسط سعر 1.33 يورو للكيلو الواحد، محققًا إيرادات إجمالية بلغت 84.88 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، حقق المصدرون الألمان 43.28 مليون يورو، بمتوسط سعر 2.26 يورو للكيلو الواحد. وصلت هولندا، التي تبيع الفلفل بسعر 2.55 يورو للكيلو الواحد، إلى قيمة إجمالية قدرها 38.95 مليون يورو في الربع الأول من عام 2024. يشهد سوق الفلفل في الإتحاد الأوروبي إعادة توزيع كبيرة لحصص السوق، حيث تكتسب الصادرات المغربية والتركية مكاسب، بينما تتراجع الكميات الإسبانية. يسلط هذا الإتجاه الضوء على أهمية إستراتيجيات التكيف للمنتجين الأوروبيين في مواجهة المنافسة المتزايدة من البلدان المجاورة.