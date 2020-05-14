المغرب يحتل الصدارة من حيث تزويد إسبانيا بالخيار بأكثر من 5000 طن

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صدر المغرب أكثر من 5021 طنا من الخيار لإسبانيا مقابل 3.28 مليون يورو في سنة2019

في سنة 2019 ، استوردت إسبانيا أكثر من 8.5 مليون كيلوغرام من الخيار، منها أكثر من 5 ملايين من المغرب، ودفعتها إلى فرنسا وبلجيكا بأكثر من 2 يورو للكيلو

باع المغرب أكثر من 5021338 كيلوغرامًا أو حوالي 5021 طنًا من الخيار لإسبانيا بقيمة 3.28 مليون يورو، بمتوسط سعر 0.653 يورو للكيلوغرام، وفقًا للبيانات التي تنتجها هورت أنفو للاحصائيات. وثاني دولة الأكثر تصديرا للخيار للسوق الاسبانية هي المانيا بمجموع 226 1277 كيلوغرام من الخيار بمقابل 182 079 1 يورو ومتوسط سعر 0.845 يورو للكيلوغرام

فيما جاءت هولندا في المرتبة ثالثة من حيث تزويد السوق الإسبانية بهذا المنتج الزراعي. في السنة الماضية ، تم تصدير ما مجموعه 736 690 كيلوغرامًا من الخيار إلى اسبانيا مقابل 083 586 يورو، بمتوسط سعر قدره 0.848 يورو للكيلوغرام

تليها فرنسا بـ 473 621 كيلوغرام مقابل 032 590 1 يورو وسعر 2.555 يورو للكيلوغرام، مما جعل البرتغال خامس دولة من حيث المصدرين للخيار لإسبانيا في عام 2019، بما مجموعه 353 138 كيلو مقابل 274 107 يورو، بمتوسط سعر 0.585 يورو للكيلو