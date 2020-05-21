Partager

tweet



المغرب يحتل الرتبة الثالثة كأكبر مصدر للأفوكادو في القارة الافريقية

إنتاج فاكهة الأفوكادو تتميز بتنافسية كبيرة على المستوى العالمي، و هي تنتج بشكل كبير في دول أمريكا اللاتينية مثل الشيلي والمكسيك وكولومبيا وبيرو.و على الرغم من أن هذا القطاع حديث نسبياً في المغرب، فقد تمكن هذا الأخير من شق طريقه إلى السوق الأوروبية، التي تزايد استهلاكها للأفوكا المغربية بالنظر لجودتها المميزة

تزايدت المساحات المزروعة بالأفوكادو بأكثر من 150٪ مقارنة بالعام الماضي. كما أن جودة فاكهة الافوكا المغربية تضاهي نظيرتها الاسبانية، مما يزيد للمغرب من فرص تصدير الأفوكادو إلى السوق الأروبية

وعلى الرغم من التحديات الحالية المرتبطة بجائحة كورونا، وصلت صادرات المغرب من الأفوكادو إلى غاية 9 ماي الجاري إلى 800 32 طن،أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الحجم الذي سجلت المملكة خلال الموسم الماضي في نفس التاريخ (200 11 طن) بحسب بيان صحفي صدر مؤخراً عن وزارة الفلاحة

ما يجذب العملاء الأوروبيين (هولندا والمملكة المتحدة ، …) للمغرب كمورد لهذه الفاكهة، هو القرب الجغرافي حيث أن أربعة أيام كافية لنقلها, و كذلك الجودة العالية للمنتوج المغربي

انتقل المغرب من أقل من 000 2 طن سنة 2010 إلى ما يقارب 000 30 طن سنة 2019،حيث ارتفع إلى مرتبة المصدر الأفريقي الثالث خلف كينيا وجنوب إفريقيا اللتان سجلتا ما يقارب 000 50 و 000 40 طن على التوالي