المغرب يتصدر قائمة موردي الخضر والفاكهة لإسبانيا بأزيد من 8 مليارات درهم

Partager

tweet



ناهزت قيمة صادرات المغرب لإسبانيا أكثر من 8 مليارات درهم من الفاكهة والخضروات

قامت إسبانيا في الموسم الفلاحي 2019/2020 باستيراد قيمة تاريخية من الخضروات والفواكه، بلغت 4730.78 مليون أورو. وقد تجاوزت صادرات المغرب 800 مليون أورو

على الرغم من الانخفاض الطفيف من حيث الحجم (4335.84 مليون كيلوغرام) إلا أن قيمة الواردات الاسبانية من الفواكه والخضروات عرفت ارتفاعا ملحوظا، وفقًا لبيانات الخدمة الإحصائية ايستكوم

كان المغرب هو البلد الذي صدر أكبر حصة من الفواكه والخضروات إلى إسبانيا ، على الرغم من جائحة كورونا. حيث دفعت إسبانيا ما مجموعه 800.84 مليون أورو مقابل المنتجات المغربية خلال الموسم الفلاحي المنصرم. تليه الولايات المتحدة الأمريكية بـ 746.53 مليون يورو وفرنسا بـ 422.23 مليون يورو

من حيث الحجم ، كانت الدولة التي زودت إسبانيا بأكبر قدر من الخضار والفواكه خلال الموسم الفلاحي المنصرم هي فرنسا بـ 965.3 مليون كيلوغرام ، حسب تقرير أورت أنفو. ويأتي المغرب في المركز الثاني من حيث الحجم بـ 542.79 مليون كيلوغرام ، ثم البرتغال بـ 375.59 مليون كيلوغرام و قيمة بلغت 301.39 مليون يورو

المركز الرابع من حيث الحجم بين موردي الخضار والفواكه لإسبانيا يذهب إلى كوستاريكا بـ 279.11 مليون كيلوجرام و 177.75 مليون يورو ، تليها هولندا في المركز الخامس بحجم 251.81 مليون كيلو وقيمة 235.43 مليون يورو