المغرب و الصين : رغبة مشتركة من أجل تعزيز التعاون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري

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المغرب و الصين : رغبة مشتركة من أجل تعزيز التعاون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري

استقبل السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأربعاء 15 يناير 2020 بالرباط السيد زانغ تولين، نائب وزير الفلاحة والشؤون القروية للصين الذي يقوم بزيارة عمل بالمغرب

تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري. وقد توجت بزيارات ميدانية إلى العديد من المشاريع الفلاحية والصيد البحري

ورحب الجانبان بجودة علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الفلاحة والصيد البحري وبما تم تنفيذه بشكل مشترك. كما أكد الطرفان عن رغبتهما في تقوية هذه العلاقة نظرًا للإمكانات الكبيرة للتعاون المتاحة أمام البلدين لا سيما فيما يتعلق بتنمية صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وكذلك تعزيز التعاون فيما يخص بعض المجالات الفلاحية

تتألف الصادرات الغذائية إلى الصين بشكل أساسي من زيت الزيتون والفراولة المجمدة والآغار ومشتقات الخروب والزعتر. المنتجات المستوردة الرئيسية هي بذور الخضروات والفواكه والطحالب الموجهة للاستهلاك البشري