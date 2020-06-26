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Le Maroc devient la première destination des noix chiliens.

المغرب وجهة رئيسية لصادرات الشيلي من المكسرات بما يقارب 4000 طن

agrimaroc agrimaroc 26/06/2020 أخبار فلاحية دولية, أخبار فلاحية وطنية, الخضر و الفواكه, المحاصيل, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 5 Vues

 قام المغرب باستيراد 4000 طن من المكسرات الشيلية في بداية عام 2020

وفقا لتقرير أعده مكتب الدراسات والسياسات الزراعية الشيلي (أوديبا)، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، كان المغرب الوجهة الرئيسية للمكسرات الشيلية بأكثر من 3960 طن
بلغت صادرات الشيلي من الجوز خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 ما مجموعه 12 ألف طن بقيمة 33,6 مليون دولار. و استورد المغرب  ما مجموعه 3960 طن لوحده أي 33٪ من إجمالي هذه المكسرات، وفقًا لموقع موندومارتيمو. و بالرغم من ذلك، فان مبيعات قطاع المكسرات في الشيلي يشهد انخفاضًا مثيرًا. حيث بلغ حجم مبيعاته 21800 طن ما قيمته 100 مليون دولار، مسجلا انخفاضا ب 44 ٪ في الحجم و 35 ٪ في القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019

المنتج الرئيسي الذي يتم تصديره في خانة المكسرات هو الجوز، والذي يمثل 33 ٪ من إجمالي صادرات هذه المجموعة، ثم يليه البندق المقشر، حيث سجلت مبيعانه 4000 طن و 31.5 مليون دولار، أي %31  من إجمالي صادرات  هذه المجموعة، مع99 ٪ من الشحنات متجهة  إلى إيطاليا

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