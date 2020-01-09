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المغرب واليابان يعززان العلاقات في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري

agrimaroc agrimaroc 09/01/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 26 Vues

المغرب واليابان يعززان العلاقات في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري

استقبل السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأربعاء 8 يناير 2020 بالرباط ، السيد سوزوكي كيسوكي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب

هذا الاجتماع عقد على هامش الدورة الخامسة للجنة المغربية اليابانية المشتركة التي نُظمت في 08 يناير 2020 بالرباط، وتمحور حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفلاحة والصيد البحري

ورحب الجانبان بالإجراءات التي تم تنفيذها بشكل مشترك لعدة سنوات في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والتي أسفرت عن إنجازات ملموسة وجديرة بالتشجيع. كما أكد الطرفان عن رغبتهما في تقوية هذه العلاقة نظرًا للإمكانات الكبيرة للتعاون المتاحة أمام البلدين

ومن بين النقاط التي تمت مناقشتها، انفتاح السوق اليابانية أمام الصادرات المغربية من الحوامض

تتألف الصادرات من المغرب إلى اليابان بشكل أساسي من الآغار المعدل، والطحالب الخام، والفراولة المجمدة، والزيوت النباتية الخام، ومشتقات الخروب. فيما تتكون الواردات الفلاحية من اليابان أساسا من الشاي الأخضر وبذور الخضروات

وفيما يتعلق بالصيد البحري، سجلت مشاريع التعاون مع اليابان مبلغًا تراكميًا يبلغ حوالي 2 مليار درهم منذ عام 1979، وتمثل الأبحاث البحرية والتكوين في مجال الصيد البحري 75٪ من التمويل الياباني في المغرب

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