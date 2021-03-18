المغرب هو أكبر مورد للخيار لإسبانيا

Partager

tweet



85٪ من الخيار الذي تستورده إسبانيا يأتي من المغرب

استوردت إسبانيا ما مجموعه 7.27 مليون كيلوغرام من الخيار سنة 2020 ، 85.1٪ منها قادمة من المغرب ، بحسب بيانات خدمة الإحصاء التابعة لاسطاكوم

استوردت إسبانيا ما مجموعه 7.27 مليون كيلوغرام من الخيار سنة 2020 ، 85.1٪ منها قادمة من المغرب ، بحسب بيانات خدمة الإحصاء التابعة لـاسطاكوم

وبلغ إجمالي القيمة التي دفعتها إسبانيا عند شراء خيار من دول أخرى 3.998 مليون يورو ، بمتوسط ​​سعر 0.55 يورو للكلغ. و بلغ حجم الخيار المستورد من المغرب خلال 2020 6.19 مليون كيلوجرام ، بزيادة 506.86 في المائة عن عام 2011 ،و كان حينها حجم الخيار المستورد من المغرب 1.02 مليون كيلوجرام

شفت شركة اورطو انفو أن القيمة الإجمالية لصادرات الخيار المغربي إلى إسبانيا سنة 2020 بلغت 3.19 مليون يورو بمتوسط ​​سعر 0.52 يورو للكلغ. وهذا يجعل المملكة المورد الرئيسي لهذا المنتج الفلاحي إلى إسبانيا ، سواء من حيث الحجم أو القيمة النقدية

ثاني أكبر دولة صدرت لإسبانيا كانت هي البرتغال ، حيث بلغت 0.51 مليون كيلوجرام مقابل 0.23 مليون يورو وبمتوسط ​​سعر 0.44 يورو للكلغ. ثم نجد ألمانيا ، ثالث أكبر مورد لإسبانيا لهذا المنتوج ،بما مجموعه 0.11 مليون كيلوغرام مقابل 0.15 مليون يورو و متوسط ​​سعر 1.36 يورو للكلغ

و كان أغلى خيار استوردته إسبانيا سنة 2020 ، بالأخذ في الاعتبار أكبر 10 موردين ،اتي من هولندا بمتوسط ​​سعر 2.24 يورو للكلغ ، يليه الوارد من رومانيا ب 1.64 يورو للكلغ. ومن ثم ألمانيا ، بمتوسط ​​سعر 1.36 يورو للكلغ