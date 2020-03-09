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المغرب يضاعف الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحلول عام 2030

يطمح المغرب لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بين عامي 2020 و 2030 إلى 250 مليار درهم بفضل استراتيجية جديدة تسمى الجيل الأخضر

كما يهدف الجيل الأخضر إلى زيادة الصادرات إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2030 ، حسب ما قال رئيس وكالة التنمية الزراعية إن الاستراتيجية الجديدة التي حفزها جلالة الملك محمد السادس ، تشمل أيضاً حوافز وتسهيلات استثمارية لتشجيع رواد الأعمال الزراعيين الشباب. وأضاف أيضا أن إجراءات التأمين الزراعي والحماية الاجتماعية ستفيد 3 ملايين مزارع في الواقع ، حث جلالة الملك محمد السادس ، ملك المغرب ، في الأشهر الأخيرة ، على اتخاذ تدابير لتشجيع تنمية طبقة ريفية متوسطة عن طريق تطوير النشاط الزراعي وتيسير الوصول إلى القروض في الريف. بالإضافة إلى ذلك ، أطلق المغرب أيضًا مبادرة لحماية 9 ملايين هكتار من الغابات ، بما في ذلك زراعة 130،000 هكتار من الأشجار في مبادرة من شأنها أن توفر 27000 فرصة عمل متعلقة بالغابات

كجزء من التدابير الرامية إلى تسهيل القروض لأصحاب المشاريع الشباب ، بما في ذلك في المناطق الريفية ، تم تحديد السعر التفضيلي المقدم للمستثمرين الشباب وقادة المشروع بنسبة 2 ٪ في المناطق الحضرية و 1.75 ٪ في المناطق الريفية

تم إنشاء صندوق خاص لضمان هذه القروض بقيمة 6 مليارات درهم مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإضافة 2 مليار درهم مخصصة حصريًا للمستثمرين في المناطق الريفية. من خلال هذه التدابير ، يدعو المغرب إلى وضع نموذج تنموي جديد يهدف إلى تشجيع