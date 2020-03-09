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المغرب يضاعف الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحلول عام 2030
المغرب يضاعف الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحلول عام 2030

المغرب يضاعف الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحلول عام 2030

Asma Redaction AgriMaroc 09/03/2020 أخبار فلاحية وطنية, المحاصيل, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

المغرب يضاعف الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحلول عام 2030

يطمح المغرب لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بين عامي 2020 و 2030 إلى 250 مليار درهم بفضل استراتيجية جديدة تسمى الجيل الأخضر

كما يهدف الجيل الأخضر إلى زيادة الصادرات إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2030 ، حسب  ما قال رئيس وكالة التنمية الزراعية  إن الاستراتيجية الجديدة التي حفزها جلالة الملك محمد السادس ، تشمل أيضاً حوافز وتسهيلات استثمارية لتشجيع رواد الأعمال الزراعيين الشباب. وأضاف أيضا أن إجراءات التأمين الزراعي والحماية الاجتماعية ستفيد 3 ملايين مزارع في الواقع ، حث جلالة الملك محمد السادس ، ملك المغرب ، في الأشهر الأخيرة ، على اتخاذ تدابير لتشجيع تنمية طبقة ريفية متوسطة عن طريق تطوير النشاط الزراعي وتيسير الوصول إلى القروض في الريف. بالإضافة إلى ذلك ، أطلق المغرب أيضًا مبادرة لحماية 9 ملايين هكتار من الغابات ، بما في ذلك زراعة 130،000 هكتار من الأشجار في مبادرة من شأنها أن توفر 27000 فرصة عمل متعلقة بالغابات

كجزء من التدابير الرامية إلى تسهيل القروض لأصحاب المشاريع الشباب ، بما في ذلك في المناطق الريفية ، تم تحديد السعر التفضيلي المقدم للمستثمرين الشباب وقادة المشروع بنسبة 2 ٪ في المناطق الحضرية و 1.75 ٪ في المناطق الريفية

تم إنشاء صندوق خاص لضمان هذه القروض بقيمة 6 مليارات درهم مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإضافة 2 مليار درهم مخصصة حصريًا للمستثمرين في المناطق الريفية. من خلال هذه التدابير ، يدعو المغرب إلى وضع نموذج تنموي جديد يهدف إلى تشجيع

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