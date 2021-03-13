المغرب: قطاع السكر يوفر دخلاً منتظمًا لـ 80 ألف مزارعاً

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تضمن صناعة السكر دخلاً منتظمًا لأكثر من 80 ألف مزارع

تعتبر صناعة السكر في المغرب ذات أهمية استراتيجية واجتماعية واقتصادية. يساهم هذا القطاع الهام في الأمن الغذائي للمملكة ويلعب أيضًا دورًا محوريًا في خلق فرص العمل و خلق أقطاب للتنمية الإقليمية

وفقًا لتقرير لوبسيرفاتور، فإن هذا القطاع يوفر ما يقرب 5000 منصب شغل دائم بطريقة مباشرة وغير مباشرة ويضمن الدخل المنتظم لـ 80.000 من مزارعي الشمندر السكري وقصب السكر .كما أن القطاع منخرط بقوة في دعم الأقاليم من خلال إنشاء أقطاب اقتصادية بجوار مصانع السكر ،و أيضًا من خلال تشجيع إنشاء شركات الخدمات والبنيات التحتية الملائمة

كباقي القطاعات الاقتصادية ، تأثرت صناعة السكر أيضًا بجائحة كورونا. فبحسب رئيس الجمعية المهنية للسكر ، محمد فكرات ، الوباء يمثل تحديًا لمشغلي قطاع السكر ، مشيرًا إلى أن الخبراء الوطنيين والدوليين يبحثون في هذا الصدد ، بالإضافة إلى الرهانات والتحديات المتعلقة بالماء التي يعرفها القطاع بالمغرب

كما أنه ، وفقًا للسيد فكرات ، من الواجب تسليط الضوء على دور القطاع الفلاحي ، وعلى صناعة السكر خاصة لما تقدمه على مستوى الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهات