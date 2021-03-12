المغرب في المرتبة الثانية عالميا بـ 4200 صنف من النباتات الطبية والعطرية

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يحتفظ المغرب بمكانته كثاني أكبر منتج للنباتات الطبية و العطرية في العالم

شهد قطاع النباتات الطبية و العطرية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ، بسبب التنوع الطبيعي والجغرافي الذي يمنح المملكة مكانة مرجعية على نطاق عالمي في هذا القطاع

يمتلك المغرب ثروة كبيرة من النباتات الطبية و العطرية ، حيث يوجد أكثر من 4200 نبتة طبية و عطرية مسجلة، يتم استغلال أقل من 600 منها. و تحتل المملكة المركز الثاني في العالم بعد تركيا كما نقلت صحيفة فاينانس نيوز عن عبد الخالق فرحات ، المدير العام للوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

يبلغ الإنتاج الوطني من النباتات الطبية و العطرية 140 ألف طنا سنويًا، وهو ما يظل بوضوح أقل من إمكانات هذا القطاع. تستخدم هذه المنتجات في مجالات مختلفة. من حيث الصادرات ، يحتل المغرب المرتبة 12 في العالم بحجم 52000 طن من النباتات الطبية و العطرية و 5000 طن من الزيوت الأساسية المستخرجة. هذه المنتوجات موجهة في المقام الأول لأوروبا والولايات المتحدة ، يضيف فرحات

أهم النباتات الطبية و العطرية التي يتم تصديرها هي الزعتر وزيت الأركان والورد وإكليل الجبل والكمأ والخروب. يبلغ حجم المبيعات العالمية للنباتات العطرية والطبية 64 مليار دولار، يتم استخدام أكثر من 35000 نبتة في صناعات مثل الصيدلة والتداوي بالأعشاب والتنظيف … بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمغرب تطوير القطاع من حيث الإنتاج والتصدير ، من خلال تنويع منافذ المنتجات ، وخاصة في البلدان الآسيوية