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Maroc : boom des exportations de fruits et légumes vers le Royaume-Uni
Maroc : boom des exportations de fruits et légumes vers le Royaume-Uni.

المغرب: صادرات الفواكه والخضروات نحو المملكة المتحدة تتخذ منحى تصاعديا

agrimaroc agrimaroc 23/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 7 Vues

المغرب: صادرات الفواكه والخضروات نحو المملكة المتحدة تتخذ منحى تصاعديا

يبدو أن حالة عدم اليقين والتخوف التي أصابت المنتجين المغاربة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد تلاشت تمامًا

ففي يناير المنصرم (بعد شهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ، عرفت صادرات الفواكه والخضروات المغربية إلى المملكة المتحدة منحى تصاعديا. ويبدو مستقبل هذه الصادرات أكثر إشراقًا في ضوء الخطوات الأخيرة التي اتخذها البلدين

وفقًا لبيانات مكتب “فروت أند فجتبل فاكتس” التي نقلتها صحيفة ـ360 ، زادت صادرات الفواكه والخضروات المغربية إلى المملكة المتحدة فعليًا في يناير 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الواقع، قد قفزت الصادرات بنسبة 51٪ خلال شهر يناير 2021 لتصل إلى إجمالي 648 30 طنًا، أي حوالي 000 10 طن أكثر مما كانت عليه في يناير 2020. و هذا ناتج عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إجبارها على تنويع مورديها من المنتجات الزراعية

في هذا السياق، قررت لندن إطلاق خط بحري جديد مباشر بين الأراضي الإنجليزية و المغرب، من أجل مساعدة المنتجات المغربية على تجاوز المشاكل الحدودية التي تواجهها البضائع التي تصل بريطانيا عبر أوروبا عن طريق البر،و المنبثقة من خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي. الميزة الأخرى التي سيقدمها هذا الرابط البحري هي تقليص مدة الشحن. وبفضل هذا، ستتمكن المنتجات المغربية من الوصول إلى المملكة المتحدة في أقل من ثلاثة أيام، مقابل أكثر من ستة أيام حاليًا عن طريق البر

في الوقت نفسه، ارتفعت حصة واردات الفواكه والخضروات البريطانية من الاتحاد الأوروبي من 55٪ في السنوات السابقة إلى 47٪ في يناير 2021. وشهدت إسبانيا ، التي لا تزال المورد الرئيسي للمملكة المتحدة، انخفاض صادراتها بنسبة 10٪ إلى 500 148 طن

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