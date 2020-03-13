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تحالف المغرب مع هنغاريا لإدارة الموارد المائية

يواجه المغرب جفافا لا يهدد الزراعة فحسب بل الاقتصاد بشكل عام. وبالتالي ، بهدف ترشيد الموارد المائية ، ستتحرك المملكة نحو شراكة مع المجر

التقى وزير التجهيز والنقل واللوجستيات والمياه ، عبد القادر عمارة ، في بودابست مع وزير الداخلية المجري ، المسؤول عن قطاع المياه ، ساندور بنتر ، وسائل تأسيس شراكة نموذجية في مجال التدريب الأكاديمي المتعلق بإدارة الموارد المائية

واكد الوزيران خلال الاجتماع الذي يعد جزء من زيارة عمل امارا للمجر ، ان البلدين لديهما امكانات كبيرة للتعاون والتبادل في مجال التدريب و كذا المتخصصين والخبراء في إدارة الموارد المائية

وفي هذا السياق ، أعرب السيد بينتر عن استعداد هنغاريا لتوفير التدريب المستمر للطلاب والباحثين المغاربة في مجال إدارة الموارد المائية

والظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف ، بالإضافة إلى معالجة الماء