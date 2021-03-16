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Conventions signées pour des coopératives agricoles nouvelle génération

الجيل الأخضر : التوقيع على اتفاقيات لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية

agrimaroc agrimaroc 17/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

استراتيجية الجيل الأخضر : هدف إحداث 18.000 تعاونية فلاحية مقاولاتية من الجيل الجديد في أفق 2030

ترأس السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الاثنين 15 مارس 2021 مرفوقا بالسيدة نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، حفل تجديد الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية. حضر هذا الحفل مسؤولون من المؤسستين

وتتعلق الاتفاقية الإطار بإنشاء وتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى تسريع إحداث وتطوير جيل جديد من التعاونيات الفلاحية لمواكبة تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030

في كلمته الافتتاحية، أشار السيد عزيز أخنوش إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عملت في إطار مخطط المغرب الأخضر لتوفير الإمكانيات المادية والتأطيرية للتنظيمات المهنية من جمعيات وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي لإنجاز مشاريع تتعلق على وجه الخصوص بسلاسل الإنتاج. وبذلك تم إحداث أكثر من 10.000 تعاونية فلاحية في الفترة 2015-2020 متجاوزةً الهدف المحدد للبرنامج الوطني لإحداث 10.000 تعاونية فلاحية، مع بلوغ 25.700 تعاونية فلاحية إلى حدود اليوم

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بمتابعة وتعزيز الإنجازات في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في فبراير 2020، والتي تعطي الأولوية للتنمية البشرية مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية

ففي إطار استمرار دينامية إحداث وهيكلة التعاونيات الفلاحية، جددت الوزارتان الاتفاقيات المتعلقة بهذا البرنامج للفترة 2020-2030، من خلال جيل جديد من الشراكة الفعالة والمبتكرة تهدف الى جعل التعاونية الفلاحية مقاولة قادرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل

كما تم التوقيع على اتفاقية محددة بين المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، السيد جواد باحاجي، ومدير مكتب تنمية التعاون، السيد يوسف حسني، لإنشاء وتنفيذ البرنامج الوطني لإحداث  18.000 تعاونية فلاحية مقاولاتية من الجيل الجديد عبر تعبئة حوالي 1100 مستشار فلاحي في أفق.2030 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنفيذ خطط عمل مشتركة لتحويل هذه التعاونيات من النموذج الكلاسيكي إلى ما يسمى بنموذج “الأعمال” لجعلها شركات منتجة ومستقلة وفعالة

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تقديم الدعم اللازم لإعداد الملفات الخاصة بإحداث التعاونيات وهيكلتها في الاتحادات التعاونية، كما سيتم تعزيز القدرات التدبيرية وحكامة هذه التعاونيات

وفي هذا الصدد، فإن رقمنة آليات الاستشارة الفلاحية التي تم تطويرها من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، لا سيما الخريطة الوطنية الرقمية للاستشارة الفلاحية، والمنصة الافتراضية “أرضنا” والمنصة الرقمية للاستشارة الفلاحية، تشكل رافعة مهمة لتفعيل وإنجاح هذا البرنامج

ويوفر الجيل الجديد من التعاونيات الفلاحية فرصة للمزيد من الاندماج في السوق الوطنية والدولية، كما يشجع على ممارسات الإنتاج المعتمدة والإيكولوجية، ويشكل مجالا لتشجيع روح المقاولة لدى الشباب بالوسط القروي

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