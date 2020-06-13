المغرب أقل استهلاكا للمبيدات الزراعية من فرنسا و إسبانيا

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المغرب أقل استهلاكا للمبيدات الزراعية من فرنسا و إ سبانيا

وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصائيات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لعام 2017، يبلغ استهلاك المبيدات الزراعية للهكتار الواحد في المغرب 1.46 كيلوجرام، وهي آخر بيانات أصدرت حول هذا الموضوع.

بالرغم من سياسات ترشيد استعمال المدخلات الزراعية و مبيدات الحشرات في الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول، يعتبر استخدام المغرب للمبيدات الزراعية منخفضا و مقننا بالمقارنة مع بلدان الأخرى.

على سبيل المثال، يقدر استهلاك المبيدات الزراعية للهكتار الواحد في إسرائيل ب12.61 كيلوجرام، ب7,90 كيلوجرام في هولاندا و ب3,59 كيلوجرام للهكتار الواحد في إسبانيا.

و حسب بيانات ذات الوكالة الإحصائية، فقد اتضح أن المحاصيل الزراعية القادمة من الصين و اليابان، سجلت معدلات جد مرتفعة حيث يقدر استهلاك المبيدات الزراعية للهكتار الواحد ب13.07 كيلوجرام و 11,76 كيلوجرام بالبلدين على التوالي. و أوضح نفس المصدر أن:

بلجيكا سجلت 6,68 كيلوجرام للهكتار الواحد

ايطاليا : 6,14 كيلوجرام للهكتار الواحد

البرازيل : 5,95 كيلوجرام للهكتار الواحد

البرتغال : 5,44 كيلوجرام للهكتار الواحد

و 3,63 كيلو جرام للهكتار الواحد بفرنسا.

كما أن ألمانيا التي وضعت حكومتها استراتيجية لدعم الزراعة العضوية لا زالت تسجل معدلات تصل الى 4,03 كيلو جرام من المبيدات الزراعية للهكتار الواحد. و فيما يخص تركيا، فقد سجلت معدل 2,31 كيلو جرام للهكتار الواحد رغم أنها تعرف مشاكل على مستوى المتبقيات الضارة للمبيدات.