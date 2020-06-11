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الكرز المغربي (حب الملوك) يحظى باستحسان المستوردين و المحليين بفضل جودته ومذاقه اللذيذ

يحظى الكرز المغربي(حب الملوك) باستحسان المستوردين و كذا المحليين حيث يتميز بجودته ومذاقه اللذيذ. و يتطلع العديد من منتجي هذه الفاكهة الى زيادة حجم صادراتهم

في حديث مع فريش بلازا، قال المزارع المغربي عبد الرحيم الطويل، إن حصاد الكرز يشهد هذه الأيام نشاطا كبيرا، مشيرا أنه سينتهي في غضون شهر، و أن حجم الحصاد بضيعته بلغ الى حدود الساعة 20 طنا. بالإضافة الى أنه لم يواجه أي صعوبات بخصوص الموسم الفلاحي الحالي بل تميزت الغلة بجودتها

“و تابع :” قمنا بتصدير منتوجنا الى أوكرانيا و اسبانيا بالاضافة الى تزايد الطلب من قبل الإمارات العربية المتحدة. كما أننا نتطلع الى زيادة حجم صادراتنا في المستقبل

جدير بالذكر أن إنتاج فاكهة الكرز (حب الملوك) في الموسم الماضي بمدينة صفرو المقترنة منذ القدم بهذه الفاكهة، وصل إلى 2200 طن مسجلا ارتفاعا بنسبة 85 في المائة بالمقارنة مع موسم 2018

و قد كان لمخطط المغرب الأخضر وقع إيجابي في المساحات المغروسة بالكرز في إقليم صفرو التي سجلت ارتفاعا بنسبة 57 في المائة وكذلك ارتفاع المردودية بنسبة 250 في المائة، إضافة إلى ظهور تنظـيمات مهنية وتعاونيات تهتم بتثمين فاكهة (حب الملوك) على شكل منتجات من قبيل خل الكرز او عصير الكرز او مربى الكرز حيث مثلت احدى التعاونيات إقليم صفرو في المعرضين الدوليين للفلاحة بألمانيا والبحرين