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القنيطرة تحتضن الدورة الرابعة للمعرض الجهوي حول المنتجات المجالية

تحتضن مدينة القنيطرة في الفترة ما بين 12 و15 دجنبر الجاري فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الجهوي حول المنتجات المجالية تحت شعار “المنتوجات المجالية في خدمة التشغيل الذاتي للشباب القروي وتعزيز الاستثمار”.

ويشكل هذا المعرض، المنظم من قبل المديرية الجهوية للفلاحة والغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، مناسبة للتعريف بالمنتوجات المجالية التي تزخر بها أقاليم الجهة، وكذا الجهات الأخرى للمملكة، من أجل العمل على تثمينها وتأهيلها والبحث عن مجالات تسويقها.

وحسب بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة فإن هذه التظاهرة، المنظمة بتعاون مع عمالة القنيطرة، تروم أيضا، خلق فضاء للتواصل وتبادل الخبرات بين كافة المتدخلين في تنمية وتثمين هذه المنتجات الفلاحية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الدورة، التي يتضمن برنامجها إقامة فضاء للمنتجات المجالية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية، ستعرف مشاركة 60 تنظيم مهني فاعل في مجال المنوجات المحلية منه 36 تنظيم مهني يمثل جهة الرباط سلا القنيطرة و24 تنظيم من جهات أخرى تمثل ضيوف الشرف لهذه التظاهرة، بالإضافة إلى مشاركة الفاعلين المؤسساتين في التنمية.

يذكر بأن هذه التظاهرة تأتي في إطار أنشطة المديرية الجهوية للفلاحة للرباط سلا القنيطرة الهادفة إلى تنمية القطاع الفلاحي، وكذا إيمانا منها بالدور المهم الذي تلعبه المنتجات المجالية في الرفع من الاقتصاد القروي التضامني وخلق فرص التشغيل الذاتي للشباب القروي.