Partager

tweet



القرع الأخضر : تضاعفت صادرات المغرب نحو إسبانيا ثلاث مرات خلال العقد الأخير ‏

ارتفعت مبيعات القرع الأخضر من المغرب نحو إسبانيا من 5,53 مليون كيلوغرام في عام 2010 إلى 15,61 مليون كيلوغرام ، اشترتها 93 شركة إسبانية من المملكة في 2019 أي حوالي 79,85% من إجمالي وارداتها من الخضروات

ضاعف المغرب صادراته من القرع الأخضر ثلاث مرات نحو إسبانيا خلال العقد الماضي، كما أوضحت البيانات التي أنتجتها هورتوأنفو. الضرائب . حيث انتقلت مبيعات هذا المنتج الزراعي نحو إسبانيا من 5,53 مليون كيلوغرام في 2010 إلى 15,61 مليون كيلوغرام. وأكد المصدر نفسه أن إسبانيا دفعت للمغرب في سنة 2019 11,08 مليون يورو لشراء القرع الأخضر بمتوسط سعر 0,71 يورو للكيلو

يذكر أن البرتغال هي ثاني أكبر مصدر للقرع الأخضر نحو إسبانيا، حيث تم شراء 1,36 مليون كيلوغرام من قبل 12 شركة إسبانية، بقيمة 640 873 يورو ومتوسط سعر 0,64 يورو للكيلو.تليها فرنسا التي تصدر معظم القرع الأخضر إلى السوق الإسبانية.حيث صدرت ما مجموعه 099 795 كيلوغرام نحو إسبانيا، واستوردتها 30 شركة إسبانية، وبلغت قيمتها 790،588 يورو، بمتوسط سعر 0,994 يورو للكيلو

فيما زودت ألمانيا الإسبان بـ 142 732 كيلوغرام من القرع الأخضر مقابل 458 647 يورو وسعر 0,884 يورو للكيلو في المعاملات التي نفذتها 7 شركات إسبانية