Partager

tweet



الفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء تعلن موقفها من الوضع الراهن الذي يعيشه البلاد

الفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء، تثمن عاليا الاختيارات المولوية السامية في محاربة وباء كوفيد 19 ومجهودات السلطات العمومية، وتستنكر التهويل الإعلامي لبعض المنابر الاعلامية وتضليل الرأي العام و استهداف قطاع الفواكه الحمراء بدل التضامن و توحيد الجبهة الوطنية في هذه الظرفية العصيبة

يتميز قطاع الفواكه الحمراء بقدرته العالية على المنافسة نظرا لمستوى تنظيم المنتجين والمصنعين واحترامهم للمعايير الدولية المت علقة بالسالمة الصحية و احترام المعايير االجتماعية و القانونية

يوفر هذا القطاع 17 مليون يوم عمل خالل السنة الجارية ؛-

يوفر 100 ألف منصب شغل مباشر و 250 ألف منصب شغل غير مباشر؛-

يذر هذا القطاع على الدولة ما يزيد عن 5 ماليير درهم من العملة الصعبة؛-

:إلى حدود نهاية شهر ماي لهذه السنة تم تصدير-

توت الأرض فراولة طازج20363 طن

التوت الأحمر37748 طن

العنب الأزرق 33355 طن

توت الأرض المجمد 59225 طن

تصدير المنتجات الفلاحية و تحسين الميزان التجاري ؛-

المساهمة الفعالة في الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للعملة الصعبة ؛-

دعم التوازنات المالية للاقتصاد الوطني ؛-

تستمر الفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء في انخراطها الفعلي في الحملة الوطنية لمحاربة جائحة كوفيد 19 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من خلال تنظيم حملات التوعية داخل وحدات الإنتاج و التصنيع لفائدة العاملات والعمال ، وتؤكد للرأي العام مساهمة القطاع في التخفيف من أعباء الصندوق الوطني لمكافحة داء كوفيد 19 من خلال تأدية الأجور وواجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي

التزام جميع المعامل و الضيعات و سهرها على التنفيذ الحرفي لتعليمات السلطات العمومية منذ بداية الجائحة ؛

الحرص على توفير شروط السلامة والوقاية و التباعد الاجتماعي داخل ميدان العمل ووسائل النقل و الضيعات ؛

الامتثال لقرارات الدولة وتعليماتها بخصوص عدم توقف القطاع الفلاحي، ووقوفنا منذ البداية في الصفوف الأمامية ، للمساهمة في مواجهة صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تجتازها بلادنا ؛

التغطيات الاعلامية و المرئية التي أنجزتها وسائل الإعلام العمومي ، نقلت إلى الراي العام انضباط الوحدات الصناعية ووحدات الإنتاج في تطبيق معايير السلامة الصحية المتمثلة في

مسافة الامان و التباعد الاجتماعي ؛

و ضع الحواجز الواقية بين العاملات ؛

تقليص عدد ركاب النقل بأكثر من 50 % وتحمل ارتفاع التكلفة لثلاث إلى أربعة أضعاف ؛

تعقيم وسائل النقل ؛

توفير ما يزيد عن 700 ألف كمامة ؛

تشكيل لجان ميدانية لتوعية وتأطير العاملات و العمال ؛

رغم جميع هذه المجهودات المبذولة، يبقى السلوك الفردي و الجماعي خارج أوقات العمل غير متحكم فيه. و ستضل الفدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء مجندة و مستمرة في بذل مجهوداتها من اجل وقاية جميع المتدخلين

نعبر عن أسفنا الشديد للحالات التي تم تسجيلها بمنطقة لالة ميمونة ، كلها حاملة للفيروس بدون أعراض ، ووفق تصريحات المنظمة العالمية للصحة ، فإن هؤلاء لا ينقلون العدوى إذا تم احترام معايير السلامة

كما تعبر الفدرالية عن أسفها على التأخير الذي عرفته عملية اجراء الاختبارات و الفحوصات التي لم تنطلق الا في النصف الثاني من شهر يونيو. والحالة هذه تبقى مسؤولية الفرد و الأسرة أساسية في محاربة الوباء والحد من انتشاره. إن الفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء تدين بشدة الحملة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها، وتستنكر ما يتعرض له منخرطوها من مضايقات و استفزازات. تعبر عن تجندها للاستمرار في تنفيذ التعليمات المولوية السامية من أجل دعم و تحصين الاقتصاد الوطني