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الفواكه والخضروات: بلغت الصادرات المغربية %4 في الاتحاد الأوروبي
الفواكه والخضروات: بلغت الصادرات المغربية %4 في الاتحاد الأوروبي

الفواكه والخضروات: بلغت الصادرات المغربية %4 في الاتحاد الأوروبي

Asma Redaction AgriMaroc 03/03/2020 أخبار فلاحية دولية, الخضر و الفواكه, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 24 Vues

تصل صادرات الفواكه والخضروات المغربية إلى %4 في الاتحاد الأوروبي

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي ، ارتفعت واردات الفواكه والخضروات من الاتحاد الأوروبي من المغرب بنسبة %4 في عام 2019 مقارنة بعام 2018

حيث بلغ مجموعها 1.4 مليون طن ، في حين أن إسبانيا زادت بنسبة %8 ، لتصل إلى 430299 طن. استورد الاتحاد الأوروبي 859.095 طن من الخضروات المغربية. بالإضافة إلى ذلك ، بلغت نسبة الطماطم 481706 طنًا ونموًا قدره %7 مقارنة بعام 2018. وفي الوقت نفسه ، بلغت واردات الفاكهة 533،065 طنًا ، وأهم المنتجات هي البطيخ والبرتقال. على مدى السنوات الخمس الماضية ، زادت صادرات الخضروات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة %26  وصادرات الفواكه بنسبة %53.6 

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داخل الاتحاد الأوروبي ، تعد إسبانيا واحدة من الأسواق الرئيسية للصادرات المغربية ، على الرغم من التداخل بين المحاصيل وجداول الإنتاج. في الواقع ، في عام 2019 ، استوردت إسبانيا 267،360 طنًا من الخضروات المغربية.%10 أكثر من عام 2018. بلغت واردات الفاكهة 162،939 طن ؛ %4 أكثر. في السنوات الخمس الماضية ، زادت الواردات الإسبانية من الخضراوات من المغرب بنسبة %62  والواردات من الفواكه بنسبة %126

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