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الفراولة: حصاد جيد في شمال المغرب
الفراولة: حصاد جيد في شمال المغرب

الفراولة: حصاد جيد في شمال المغرب

Asma Redaction AgriMaroc 12/03/2020 أخبار فلاحية وطنية, الخضر و الفواكه, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

الفراولة: حصاد جيد في شمال المغرب

لن يؤثر نقص المطر على حصاد الفراولة. في الواقع ، في شمال المغرب ، وخاصة في العرائش ، يتطلع المزارعون إلى موسم جيد بفضل محاصيل الدفيئة والري الأمثل

بدأ حصاد الفراولة في شمال المغرب بالفعل. هذه الفاكهة الحمراء متوفرة بكثرة. اتبعت أسعار هذه الثمارهذا الاتجاه: تم بيع كيلوغرام من الفراولة في السوق المغربية ما بين 7 و 8 دراهم (في الأسواق المختلفة لتجار الجملة لمنتجات سوق الحدائق) ، أثناء التصدير ، هذه الفاكهة تباع بين 20  و 30 درهم للكيلوغرام. و التوت ، وتزرع الفاكهة الحمراء أيضا في المنطقة، من أجل هذا :le360.ma فانها تصنف تصنيفا اعلى. في الواقع ، وفقًا لـ  

، فإن سعرها حاليًا يتراوح بين 60 إلى 70 درهمًا للكيلوغرام ومع ذلك ، على الرغم من هذا فالموسم الزراعي جيد ، وآفاق التصدير واعدة ، يطلب المزارعون من الحكومة المساعدة   والدعم ، ويشكون أيضًا من نقص العمال الموسميين

 

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