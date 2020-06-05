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“الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات تحذر من “كارثة إلغاء عيد الأضحى

agrimaroc agrimaroc 06/06/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

“الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات تحذر من “كارثة إلغاء عيد الأضحى

حسب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، فإن الموافقة على مقترح بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام سيكون له تداعيات كارثية على الفلاح في المغرب

وأوضح المسؤول عبد الفتاح عمار، يوم الخميس، أن الفلاح المغربي يعيش منذ 3 سنوات وضعا استثنائيا بسبب الجفاف، يضاف إلى ذلك إغلاق الأسواق في هذه الفترة، الشيء الذي سيجعله يعيش كارثة وخسارة كبيرة في حال إلغاء عيد الأضحى

كما أضاف في تصريح لـ”هسبريس”، أن إلغاء عيد الأضحى يوجب على الحكومة أن تكون مستعدة من أجل تعويض الفلاحين والكسابة على رؤوس الأغنام التي يحضرونها لهذه الشعيرة الدينية

و في هذا الصدد شدد المسؤول على ضرورة عدم الاستعجال واتخاذ قرار قد يكون كارثة على الفلاح المغربي، وتمنى أن يتم الاستماع إلى الفلاحين وأخذ الأمر بجدية لأن الفلاح تضرر أكثر بسبب الجفاف

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