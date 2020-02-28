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الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للفواكه الحمراء بالعرائش

تحت إشراف وزارة الفلاحة بالمغرب والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والفدرالية البيمهنية للفواكه الحمراء وعمالة العرائش، ينظم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس بشراكة مع مجلس إقليم العرائش والغرفة الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جماعة العرائش الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للفواكه الحمراء بالعرائش خلال الفترة ما بين 12 و15 مارس 2020 تحت شعار

” سلسلة الفواكه الحمراء نموذج لإدماج العنصر البشري وتعزيز المكتسبات “

يأتي تنظيم الدورة الرابعة لهذا المهرجان في إطار تفعيل استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فيما يخصتنمية السلاسل الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية بما فيها الفواكه الحمراء

يعتبر حوض اللوكوس من أكبر المناطق المنتجة للفواكه الحمراء على الصعيد الوطني نظرا للمؤهلات التي يزخر بها الحوض حيت تواجده ضمن المدار السقوي للوكوس وقربه من السوق الأوروبية ومراكز الاستهلاك الرئيسية وتوفره على يد عاملة مؤهلة ومناخ وتربة ملائمة، مما ساهم في تطوير هذه السلسلة كما يتوفر على وحدات إنتاج وتثمين ذات تقنيات عالية تمكنها من تصدير المنتوج وتسويقه في أحسن الظروف

هذا المهرجان الذي أصبح حدثا أساسيا وموعدا سنويا لمهني هذه السلسلة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في سلسلة الفواكه الحمراء حيث أصبح مصنفا ضمن أهم التظاهرات الفلاحية التي تنظم على المستوى الوطني والدولي وقد حدد للنسخة الرابعة للمهرجان الأهداف التالية

إعطاء مزيد من الإشعاع لسلسلة الفواكه الحمراء لتنمية وتطوير السلسلة وتعزيز المكتسبات

إدماج العنصر البشري في التنمية الفلاحية المستدامة

خلق فضاء لتعزيز الاستثمارات في سلسلة الفواكه الحمراء

تنمية اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المنتجين والممولين والمصدرين والزبناء الخارجيين

الرقمنة واستعمال التقنيات الجديدة للرفع من الانتاجية والجودة والتسويق

إنعاش تسويق المنتجات المجالية

خلق دينامية اقتصادية بمدينة العرائش

هذا المعرض الذي سيقام على مساحة 10000 متر مربع منها 4200 مغطاة، يشمل قطب مخصص لسلسلة الفواكه الحمراء (فضاء مؤسساتي ومهني، فضاء للتثمين والابتكار، فضاء للتذوق والتسوق)، قطب مخصص للشركات الفلاحية لعرض أحدث التقنيات والمعدات والمدخلات المستعملة في سلسلة الفواكه الحمراء والمؤسسات الداعمة لخلق المقاولات وإنعاش الشغل، فضاء لعرض وتسويق المنتوجات المجالية لفائدة 50 تنظيم مهني فلاحي يمتلون مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى فضاء خاص بالاستشارة الفلاحية

وسيتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم ندوات علمية وورشات تسلط الضوء على سلسلة الفواكه الحمراء وتثمينها ودورها السوسيو إقتصادي في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة

كما سيتم خلال هذا المهرجان عرض جل المنتوجات الفلاحية المحلية التي تزخر بها جهة طنجة– تطوان-الحسيمة من زيت الزيتون والعسل واللوز وجبن الماعز والأعشاب الطبية والعطرية كما سيتم عرض عدة منتوجات محلية وطنية ذات صيت وطني ودولي كزيت الاركان والزعفران والتمور ومقطرات الورد وغيرها

كما أن مدينة العرائش ستعيش طيلة فترة المهرجان على إيقاع حفلات فنية ستحييها بعض الفرق الفنية المحلية والوطنية