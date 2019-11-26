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السيد أخنوش يتسلم وسام قائد الإستحقاق الوطني الفلاحي الإيفواري

agrimaroc agrimaroc 25/11/2019 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 16 Vues

السيد أخنوش يتسلم وسام قائد الإستحقاق الوطني الفلاحي الإيفواري

استلم السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجمعة 22 نونبر بأبيدجان، وسام قائد الاستحقاق الوطني الفلاحي الإيفواري، وهو أعلى تشريف تمنحه الدولة الإيفوارية في المجال الفلاحي

وسلم هذا الاستحقاق السيد كوبنان كواسي أدجوماني، وزير الفلاحة والتنمية القروية الإيفواري، على هامش معرض الفلاحة والموارد الحيوانية، الذي يشارك فيه المغرب للسنة الثالثة على التوالي

وشكر السيد أخنوش خلال هذا الحفل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا على الاهتمام الذي خصه به، ومن خلاله  المغرب والقطاع الفلاحي، الذي يحظى بدعم قوي ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

كما ذكّر السيد أخنوش بجودة العلاقات بين المملكة المغربية وكوت ديفوار على أعلى المستويات، وأهمية المحور الفلاحي في علاقات التعاون بين البلدين

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