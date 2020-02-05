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السوق الأمريكي يستقبل صادرات التوت المغربي

أسفرت المشاورات التقنية بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” والمصالح الأمريكية للتفتيش والصحة النباتية والحيوانية بالولايات المتحدة الأمريكية “أفيس” على التوقيع على برنامج العمل الإجرائي، مما يعطي الضوء الأخضر رسميا لفتح السوق الأمريكي لأول مرة أمام صادرات المغرب من توت العليق. ويأتي هذا الاتفاق كثمرة للمفاوضات بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب ونظيرتها الأميركية

وتشترط السلطات الأمريكية من أجل دخول هذه الفاكهة إلى السوق الأمريكي أن تتم تعبئتها وتوضيبها بوحدات التلفيف المرخصة من طرف أونسا، إضافة إلى إرفاق كل الشحنات بشهادة الصحة النباتية الصادرة عن أونسا، والتي تؤكد أن الفاكهة تم إنتاجها وتوضيبها وفقاً لمتطلبات الولايات المتحدة الأمريكية

ويشار إلى أن عدد المؤسسات العاملة في قطاع الفواكه الحمراء الحاصلة على الترخيص الصحي من قبل أونسا يصل إلى 68

وسيساهم فتح هذا السوق الجديد في رفع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء، والذي يعتبر من بين القطاعات التي ازدهرت خلال السنوات الأخيرة في إطار مخطط المغرب الأخضر وبفضل جهود المهنيين، حيث يتم تصدير ما يزيد عن 140 ألف طن سنويا من الفواكه الحمراء إلى أكثر من أربعين دولة في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي