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الزراعة العضوية: كيف تستفيد من شهادة المعونة؟



في المغرب ، لا تزال الزراعة العضوية في مهدها. ومع ذلك ، فإنها تزخر بالعديد من الإمكانيات التي تخفي القيود المرتبطة بشكل خاص بتكلفة إصدار الشهادات

في الواقع ، فإن هذه الأخيرة تشكل عبئا إضافيا ، وخاصة بالنسبة لصغار المزارعين. للعمل على المنتجات النباتية ، يجب أن تمثل المساعدات العامة %90 من تكلفة إصدار الشهادات للمزارع التي تتراوح مساحتها بين 0.5 و 5 هكتارات ؛ وهذا ، مع سقف 10000 درهم. ينشأ هذا عن مرسوم وزاري مهم يحدد إجراءات منح الدعم العام لإصدار الشهادات للمنتجات من الزراعة العضوية

بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لأنواع الزراعة العضوية المختلفة التي تندرج في نطاق هذا النص ، سيتم منح المساعدات العامة لمدة ثلاث سنوات لكل وحدة

للاستفادة من ذلك ، يتعين على المشغلين تقديم طلب للحصول على دعم عام على مستوى مديرية الزراعة بالمقاطعة أو مكتب الاستثمار الزراعي الإقليمي في المنطقة التي تنتمي إليها وحدة الإنتاج. وبالمثل ، في بعض الحالات ، قد يطلب المشغلون هذه الإعانة بتقديم شهادة مطابقة تثبت أن الحيازة المعنية تعمل وفقًا لطريقة الإنتاج العضوي. ستعزز هذه المنحة القطاع العضوي ، سواء كان للحمضيات والفراولة والخضروات واللحوم وغيرها