الزراعة العضوية: المغرب يطمح إلى توسيع المساحات المزروعة إلى أكثر من 300000 هكتار

. في وقت يبدي فيه العالم قلقه بشأن التغير المناخي، أضحت الزراعة الطبيعية أوالعضوية بديل إيكولوجي رئيسي للزراعة الحديثة

أصبح المغرب يعتمد بشكل كبير على الزراعة العضوية ، حيث ترى وزارة الفلاحة والصيد البحري أن هذا النوع من الفلاحة يوفر فرصا هامة للتنمية المستدامة للفلاحة في المغرب، لا سيما فيما يتعلق بتنويع الصادرات، وتثمين منتجات محلية محددة، والحفاظ على الموارد الطبيعية

وحسب الوزارة، فإن المساحة المزروعة بالنسبة للفلاحة البيولوجية، تطورت بشكل ملفت من 4000 هكتار سنة 2010 إلى 11000 هكتار في دجنبر المنصرم. بالإضافة إلى أن المغرب يتطلع لزيادة المساحات المزروعة إلى أكثر من 300000 هكتار

و من جهته، أشار رئيس نادي مقاولي قطاع المنتجات الحيوية، سليم قباج، في حديث مع إحدى المنابر الإعلامية ، أنه رغم كون المساحة المزروعة حاليا لاتضاهي المساحات المزروعة بالدول الرائدة في هذا القطاع، إلا أنها تعتبر بداية جيدة في البيئة المغاربية

و تابع قائلا أن المغرب يمكنه أن يكون منافسا قويا للدول الأخرى بفضل موقعه الاستراتيجي و انفتاحه على السوق الأوروبية و الأفريقية و كذا ميزاته الأكروإيكولوجية التي تخول له تحويل الزراعة بسلاسة من زراعة مكثفة إلى زراعة عضوية

و في هذا السياق، من المنتظر أن يتم إنجاز مشروع يهدف الى تنمية وتطوير الزراعة الطبيعية أو العضوية في افريقيا : المغرب، تانزانيا، أوغندا .. بغلاف مالي يقدر بمليون يورو تقوده CIRAD و هي المنظمة الفرنسية للبحوث الزراعية والتعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة للمناطق الاستوائية والمتوسطية.